Боррель призвал стороны в Ливии соблюдать перемирие

БРЮССЕЛЬ, 20 февраля. /ТАСС/. Евросоюз призывает стороны конфликта в Ливии прекратить насилие и как можно скорее возобновить политические переговоры в Женеве. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, распространенном в среду вечером в Брюсселе.

"Эскалация насилия в Триполи, включая нападения во вторник в порту, приводит к дальнейшим человеческим страданиям и жертвам среди гражданского населения. Это должно быть прекращено в срочном порядке. Все стороны должны полностью соблюдать перемирие, о котором они договорились, воздерживаться от любых дальнейших военных действий и возобновить политический диалог для урегулирования кризиса в Ливии", - отмечается в нем.

По словам Борреля, необходимо "сохранить импульс, созданный Берлинским процессом и принятием резолюции 2510 Совета Безопасности ООН". "Переговоры в Женеве под руководством ООН должны возобновиться как можно скорее, чтобы стороны двигались в направлении быстрой деэскалации и взяли на себя обязательства по устойчивому прекращению огня", - добавил он.