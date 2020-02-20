Назначенный премьер Туниса представил состав нового правительства

ТУНИС, 20 февраля. /ТАСС/. Назначенный премьер-министр Туниса Элиас Фахфах представил президенту Каису Саиду состав сформированного им правительства. Об этом в среду сообщила пресс-служба президентской администрации.

В состав нового кабинета министров Тунисской Республики, который был представлен президенту в последний момент отведенного конституцией срока, вошли 30 министров и два государственных секретаря. Большинство кандидатов на министерские портфели не принадлежат к политическим партиям и выступают в качестве независимых политиков. Вместе с тем исламистская партия "Ан-Нахда" закрепила за собой семь министерских портфелей, а остальные политические партии, выразившие заинтересованность в участии в правительстве, получили не более трех министерских постов.

Президент Туниса поручил Элиасу Фахфаху сформировать правительство 20 января. На формирование кабмина новому премьеру отводился один месяц. Согласно конституции Туниса, окончательный состав кабинета министров во главе с премьером должен быть утвержден парламентом. В ближайшее время парламент должен определить дату голосования по одобрению состава нового правительства.

Предыдущий кабинет министров, сформированный по указанию президента Саида Хабибом Жемли, был впервые в истории современного Туниса отклонен Ассамблеей народных представителей 10 января. В случае повторного отклонения парламентом предлагаемого состава правительства 89-я статья конституции Туниса предоставляет президенту право распустить законодательный орган и провести досрочные парламентские выборы.