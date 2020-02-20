Власти Венесуэлы пересмотрят законы, которые регулируют деятельность НПО

КАРАКАС, 20 февраля. /ТАСС/. Власти Венесуэлы проведут ревизию законов, которые регулируют деятельность и финансирование неправительственных организаций (НПО) на следующей неделе. Об этом в среду заявил председатель Конституционной ассамблеи (КА) Боливарианской Республики Дьосдадо Кабельо.

"На следующей неделе в Конституционной ассамблее мы проведем ревизию законов, связанных с финансированием НПО или частных лиц из других стран. Мы применим максимальные санкции, если они получают средства из США и участвуют в заговорах против родины", - заявил Кабельо во время выступления в своей еженедельной программе, которая транслировалась по государственному телевидению.