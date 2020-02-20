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Дело Ассанжа и WikiLeaks

Экс-конгрессмен отрицает, что от лица Трампа предлагал Ассанжу помилование

Дана Рорабакер подтвердил, что встречался с основателем WikiLeaks, но действовал по собственной инициативе

НЬЮ-ЙОРК, 20 февраля. /ТАСС/. Бывший член Палаты представителей Конгресса США Дана Рорабакер отрицает, что по поручению президента Дональда Трампа предлагал снять обвинения, выдвинутые в адрес создателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа американскими компетентными органами. Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении Рорабакера.

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"Я никогда не разговаривал с президентом Трампом о Джулиане Ассанже. Трамп или кто-либо, связанный с ним, никогда не поручал мне встретиться с Джулианом Ассанжем", - отметил Рорабакер.

Статью соответствующего содержания разместила в среду в своей электронной версии газета The Guardian. В этой публикации говорится, что означенное предложение довел до сведения Ассанжа в августе 2017 года Рорабакер, который в то время был членом Палаты представителей Конгресса США. В 2018 году попытка Рорабакера (республиканец, от штата Калифорния) переизбраться потерпела провал. С января 2019 года он не является конгрессменом.

The Guardian утверждает, что Ассанжу было предложено помилование в обмен на заявление о непричастности России к хакерской атаке на серверы Национального комитета Демократической партии (НКДП) США в 2016 году, а также публикации служебной переписки по электронной почте ее функционеров.

Рорабакер подтвердил, что встречался с Ассанжем, но действовал по собственной инициативе. "В беседе с Джулианом Ассанжем я сказал, что позвоню президенту Трампу и попрошу его помиловать его [основателя WikiLeaks], если он [Ассанж] предоставит мне информацию или доказательства того, кто передал ему электронную переписку НКДП. Я никогда не предлагал никаких сделок от лица президента и не говорил, что представляю его", - отметил экс-конгрессмен.

Он уточнил, что передал содержание своей беседы с Ассанжем руководителю аппарата сотрудников Белого дома (на тот момент Джону Келли). "Я сообщил ему, что Джулиан Ассанж предоставит информацию о данной переписке по электронной почте в обмен на помилование", - добавил Рорабакер. По его словам, после этого никто из администрации президента Трампа больше не поднимал в беседах с ним эту тему.

Белый дом ранее категорически опроверг публикацию The Guardian.

Теги
СШАРоссияТрамп, ДональдДело Ассанжа и WikiLeaksАссанж, Джулиан
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