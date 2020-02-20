Блумберг считает, что президент США должен быть опытным менеджером в отличие от Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 20 февраля. /ТАСС/. Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг считает, что президент США должен быть опытным менеджером в отличие от нынешнего американского лидера Дональда Трампа. Об этом Блумберг заявил в среду во время девятых по счету общенациональных теледебатов претендентов в кандидаты на пост главы государства от Демократической партии, завершившихся в Лас-Вегасе (штат Невада). Трансляцию вела телекомпания NBC.

"Речь идет о работе менеджера, а Дональд Трамп таковым не является. От президента требуется умение консолидировать команду. У него [Трампа] нет команды, поэтому он принимает решения, не представляя себе, что происходит на самом деле и каковы будут последствия его действий", - утверждал миллиардер.

"Страна должна сплотиться и осознать, что человек, которого она избирает, это не просто президент Соединенных Штатов. Такой человек должен обладать опытом, и у него должны быть личные достижения", - утверждал Блумберг, выступая с соперниками с заключительным словом.

"Все мы едины в том, чтобы победить самого опасного президента в современной истории нашей страны", - отметил сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, имея в виду республиканца Трампа. В отличие от предыдущих дебатов сенатор и Блумберг были единственными, кто упомянул в заключительном слове нынешнего президента США. Прежде демократы за редким исключением дебатировали в формате жесткой критики Трампа и его администрации. На этот раз претенденты сосредоточились на недостатках Блумберга, уподобив его нынешнему президенту США.

Дебаты длились два часа, включая перерывы на рекламу. Как подсчитала NBC, за один час 20 минут Блумберга подвергали нападкам 34 раза. Бывший вице-президент США Джозеф Байден в интервью телеканалу MSNBC рассказал, что предвидел такой расклад и перед началом дебатов напутствовал экс-мэра такими словами: "Добро пожаловать на вечеринку".

Через два дня после дебатов, 22 февраля, в Неваде пройдут собрания активистов Демократической партии, на которых будут выдвигать 36 делегатов от этого штата на национальный съезд партии 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин), где будет названо имя соперника Трампа на выборах. 59-е выборы президента США пройдут 3 ноября.