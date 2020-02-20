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Кризис в Сирии

СМИ: ВС Сирии нанесли удары по позициям террористов в провинциях Идлиб и Алеппо

По сведениям Al-Watan, к западу от Алеппо сирийские военнослужащие создают укрепления в районе высот Куббатан-эль-Джебель для отражения возможных контратак

ТАСС, 20 февраля. Артиллерия сирийской армии открыла ответный огонь по позициям бандформирований на линии фронта Нейраб - Саракиб в провинции Идлиб. Об этом сообщила в четверг газета Al-Watan. По ее информации, ранее террористы из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) и их союзники обстреляли правительственные силы в районе населенного пункта Каминас.

В ходе ответных ракетно-артиллерийских ударов противнику были нанесены потери в живой силе и технике. Сирийские войска атаковали также форпосты террористов в населенных пунктах Эриха, Мааррет-Наасан и Дейр-Синбель на подступах к провинциальному центру Идлиб.

В западных окрестностях Алеппо перестрелки с бандформированиями произошли возле городов Атариб и Дарет-Изза. Сирийская артиллерия нанесла там удары по силам противника в Кафр-Нуране и Такаде.

По сведениям Al-Watan, к западу от Алеппо сирийские военнослужащие создают укрепления в районе высот Куббатан-эль-Джебель для отражения возможных контратак бандформирований. К югу от города войска заняли позиции на рубеже Кфар-Халеб - Мизнар рядом с гуманитарным коридором, созданным для выхода мирного населения с подконтрольных террористам территорий.

17 февраля командование ВС республики сообщило об освобождении правительственными силами 30 населенных пунктов в окрестностях Алеппо, что позволило избавить северную столицу Сирии от минометных обстрелов, которые вели вооруженные группировки.

Военная операция началась 25 января после срыва боевиками очередного соглашения о прекращении огня в северной зоне деэскалации. Помимо разгрома бандформирований на подступах к Алеппо, от террористов было полностью очищено стратегическое шоссе Алеппо - Дамаск. Как указывалось в заявлении Российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, после установления контроля над последним участком этой международной трассы "создана зона безопасности, предусмотренная российско-турецким меморандумом от 17 сентября 2018 года".

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