Рио дышит карнавалом, или Праздник, на который мы припозднились

Бразильский Рио-де-Жанейро, где в пятницу вечером дадут старт карнавалу, наполнен предвкушением долгожданного праздника. На протяжении нескольких недель участники традиционных для этого периода уличных шествий, "блоков", разогревались перед самым главным ежегодным событием в жизни города

В текущем сезоне, как ожидают в мэрии, на весьма оживленные и шумные даже в будние дни улицы Рио-де-Жанейро выйдут по меньшей мере 7 млн человек, в т.ч. 2 млн туристов. Всего в период с 12 января по 1 марта префектура согласовала более чем 440 праздничных процессий, для проведения которых отводятся целые кварталы, перекрываются тенистые бульвары и раскаленные набережные, на дежурство выходят усиленные наряды правоохранителей. Организаторами же этого уличного карнавала, во многом благодаря которому в городе и создаются те самые неповторимые атмосфера и настроение, в большинстве являются местные энтузиасты и творческие коллективы, собирающие вокруг себя от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч человек. Есть и так называемые мегаблоки с участием звезд национальной эстрады первой величины, их аудитория доходит до нескольких сотен тысяч отдыхающих. Тренды сезона и преемственность Абсолютное большинство участников дефиле, проходящих за несколько недель до карнавала (как правило, это молодежь и подростки), не слишком мудрствует с костюмами. Как довелось убедиться воочию, безусловным хитом среди юношей является цветастая пачка в дополнение к обильному количеству блесток на лице и теле и легкомысленному ободку для волос, довершающему зачастую аляповатый внешний вид, что, впрочем, совсем не беспокоит тех, кто собрался хорошенько оторваться.

Словно в противоположность им, внешний вид других участников представляет собой тщательно проработанные образы. Они устраивают собственные тематические "блоки", напоминающие косплей-фестивали под зажигательные ритмы самбы. В обычных "блоках" таким, как правило, не дают прохода просьбами о селфи. Есть и те, кто делает свой выбор в пользу золотой середины и конструирует свой образ из представленных в обилии на уличных прилавках нарядов и аксессуаров. Рынок, в свою очередь, зная едкий и склонный к демонстрации протеста и недовольства характер жителей Рио-де-Жанейро, живо откликается на события общественной жизни и веяния интернет-культуры и предлагает идеи и решения для актуальных и ироничных нарядов.

Описание Уличная торговля карнавальными костюмами и аксессуарами © Андрей Улинкин/ТАСС

Так, например, в напоминание о проблеме водоснабжения мегаполиса, где с начала года из всех кранов течет мутная вода с сильным привкусом и запахом земли, многие участники недавних гуляний облачались в костюмы H2O, словно пытаясь преодолеть эти бытовые трудности с помощью юмора. Именно в таком подходе к жизни и ее сложностям и заключается главный философский посыл карнавала, полагает мэр Рио-де-Жанейро Марселу Кривелла. "Вот послание, которое нам досталось в наследство от времен колониальной Бразилии с ее гигантским неравенством: пойте, танцуйте, блистайте, устраивайте праздник жизни. Вам будут попадаться трудности, но вы их преодолеете", — подметил политик, в предыдущие годы проявлявший куда меньшую благосклонность к народному празднику и его символам. Предвыборный карнавал Ранее бывшего пастора евангелической церкви Кривеллу, который в этом году планирует переизбираться на пост градоначальника, неоднократно упрекали за недостаточное внимание, а порой и пренебрежительное отношение к карнавалу и его традициям. В вину ему ставят то, что он лишил муниципального финансирования выступающие на самбодроме школы самбы. Кроме того, префект неоднократно нарушал многолетний обычай, по которому его предшественники перед началом торжеств передавали символический ключ от города властителю карнавала королю Момо, олицетворяющему праздник. Свое отсутствие на площадке и в этом году мэр заранее объяснил тем, что "не умеет танцевать самбу", однако пообещал следить за происходящим в городе из ситуационного центра мегаполиса.

Описание Выступление школы "Мангейра" в 2018 году © AP Photo/Leo Correa

Впрочем, даже для не владеющего искусством бразильского народного танца Кривеллы школы самбы в прошлые годы находили место в своих процессиях. Так, в 2018 году школа "Мангейра" представила зрителям чучело Иуды с лицом мэра, а в 2019 году "Академикус ду Соссегу" и вовсе изготовила для одной из своих платформ голову дьявола, своими чертами очень похожую на префекта. О том, ждет ли главу города очередной "сюрприз", станет понятно уже совсем скоро.

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Тем временем главные действующие лица карнавала — школы самбы — завершают последние приготовления перед выходом на арену самбодрома. Право выступить здесь имеют школы высшей лиги и т.н. серии А, первые при этом борются за чемпионство, а вторые — за попадание в элиту. Открывать карнавал в этом году будет "Академикус ди Вигариу-Жерал", воспитанники которой последний раз ступали на эту арену в 1999 году. А уже воскресным вечером в красочное состязание вступят гранды. Защищать свой прошлогодний чемпионский титул будет одна из самых титулованных школ — "Мангейра", которой за 91 год ее существования 20 раз присуждалась победа. В этом году они представят зрителям очередной музыкальный социально-политический манифест, в котором повествование ведется от лица Христа, как если бы он родился в наши дни в одной из фавел Рио.

"Не дайте самбе умереть" Но даже несмотря на всю критику в свой адрес от самых разных творческих коллективов профессионалов и любителей, власти тем не менее осознают всю важность и востребованность культурного феномена карнавала. В оправдание действий Кривеллы, лишившего школы самбы городских дотаций, глава ответственной за развитие туризма в мегаполисе муниципальной компании Riotur ("Риотур") Марселу Алвес отчитался о том, что часть сэкономленных денег пошла на развитие карнавала с самых низов. В частности, власти организовали в не слишком благополучных районах города несколько десятков площадок для "народного карнавала", подпитывающего своими талантами именитые школы.

Впрочем, попадание в состав элитных школ, выступающих на самбодроме, обусловлено не только талантом и трудолюбием, считает россиянка Александра Ломакина, уже в четвертый раз участвующая в бразильском карнавале в качестве т.н. пассиштас — танцовщицы, от которой требуется виртуозное владение искусством Терпсихоры (в бразильском смысле этого понятия). В отсутствие бюджетного финансирования карнавал "открывается" — школы буквально вынуждены привлекать платежеспособных исполнителей из зарубежья, которые могут позволить себе оплатить собственный костюм и сопутствующие расходы, рассказала она в беседе с ТАСС. Тем не менее это не влияет на отношения претенденток на место в выступающей команде между собой — они остаются крайне благожелательными независимо от расстановки сил и происхождения. "Общее чувство ответственности всегда превалирует: одна другой всегда одолжит туфли или костюм, — утверждает она. — Школа для них — мать родная, и ее достоинство — прежде всего". Такая неподдельная преданность карнавалу и школе особенно сильно ощущается в Рио и, как считает соотечественница, может поспорить даже с другой бразильской страстью — футболом. "Люди поддерживают очень сильно, и это так приятно!" — признается танцовщица, с благодарностью рассказывая о реакции зрителей.

Описание Самбодром "Маркиз де Сапукаи" © Андрей Улинкин/ТАСС