Госбюро расследований Украины предлагает отменить амнистию участникам "майдана"

КИЕВ, 20 февраля. /ТАСС/. Исполняющая обязанности главы Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Ирина Венедиктова выступила за отмену закона об амнистии для участников акций протеста в рамках "евромайдана" в конце 2013-начале 2014 года, поскольку он препятствует расследованию гибели сотрудников правоохранительных органов в тот период.

В опубликованном в четверг интервью украинскому изданию "Левый берег" и.о. главы ГБР Украины заявила о противоречии между Уголовно-процессуальным кодексом страны и принятым в феврале 2014 года законом "о недопущении преследования и наказания лиц", участвовавших в "майдане".

"Было убито 78 митингующих и 13 милиционеров, - сказала и.о. главы ГБР Украины. - С точки зрения справедливости, мы должны помнить и о 13 погибших сотрудниках правоохранительных органов, которые выполняли приказ. Если приказы были преступными, нужно привлечь к ответственности тех, кто их отдавал", - отметила Венедиктова.

Она заявила, что упомянутый закон об амнистии для участников "майдана" препятствует объективному расследованию убийств сотрудников милиции. "Если мы хотим справедливого и честного расследования, то этот закон нужно отменить", - считает она.