Глава МИД Украины предложил ООН разместить миротворцев на границе с Россией

КИЕВ, 20 февраля. /ТАСС/. Глава МИД Украины Вадим Пристайко озвучил в четверг позицию прежней администрации о необходимости размещения миротворцев ООН на границе с Россией в Донбассе. Выступая в четверг на заседании Генассамблеи организации по вопросу ситуации на востоке страны, он заявил, что это способствовало бы скорейшему проведению там местных выборов.

"Мы надеемся на проведение местных выборов по всей территории Украины этой осенью, однако без базовой безопасности и политических предпосылок у жителей Донбасса не будет возможности участвовать в демократических выборах, которые должны быть признаны легитимными украинским властями и международным сообществом с опорой на признанные стандарты", - сказал он.

По его мнению, этого невозможно достичь до тех пор, "пока 400-километровая украинско-российская граница остается открытой дверью". "Международное присутствие на границе при наличии мандата со стороны ООН могло бы стать ответом", - сказал Пристайко.

Пристайко также повторил с трибуны ООН традиционные обвинения в адрес России, а также сделанные ранее президентом Владимиром Зеленским заявления о том, что Киев не будет вести никакие переговоры с официальными представителями республик Донбасса. Диалог, по словам министра, возможен только с самими жителями региона, включая тех, кто его покинул, но остался на территории Украины.

Бывший президент Украины Петр Порошенко также настаивал на размещении миротворцев ООН в Донбассе. Тогда речь шла о том, что "голубые каски" должны находиться не только на границе с РФ, а в целом на всей неконтролируемой ныне украинскими властями территории. Россия же предлагала "охранную миссию" для обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ в районе линии столкновения. Республики же Донбасса высказались категорически против размещения на своей территории каких-либо миротворцев.