Эспер призвал учесть тактическое ЯО в соглашении США, РФ и КНР о контроле над вооружениями

НЬЮ-ЙОРК, 20 февраля. /ТАСС/. Американский министр обороны Марк Эспер считает, что в случае заключения США, Россией и Китаем соглашения по контролю над вооружениями в нем должны быть учтены тактические ядерные арсеналы стран, а также новейшие разработки РФ в сфере обороны. Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов на авиабазе США в штате Северная Дакота, стенограмму в четверг распространила пресс-служба Пентагона.

Эспера спросили, каким образом США могли бы привлечь Китай к консультациям относительно соглашения в сфере контроля над вооружениями, в котором также приняла бы участие Россия.

"Мы должны работать над этими вопросами. Я знаю, что вы имеете в виду Новый ДСНВ (так в США принято называть российско-американский Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, неофициальное название - СНВ-3 - прим. ТАСС). Я считаю, что, если мы будем стремиться к продлению Нового ДСНВ, мы, в частности, должны охватить новые российские стратегические вооружения, - ответил он. - Я также считаю, что Россия должна подвести под договор нестратегические ядерные вооружения, а затем, конечно, китайская сторона. Почему Китай и Россия совершенствуют и расширяют свои ядерные арсеналы?"

"Если мы хотим сохранить стратегическую стабильность, используя соглашение по контролю над вооружениями как один из элементов этого, в качестве одного из инструментов, то Китай должен также в него входить. Это касается текущей ситуации и того, как она будет развиваться в будущем", - добавил Эспер.

Суть договора

ДСНВ был подписан Москвой и Вашингтоном в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после его вступления в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 единиц для боезарядов на них, 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ.

Договор остается в силе в течение 10 лет (до 5 февраля 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Он также может быть продлен не более чем на пять лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон.

Москва призывает Вашингтон не затягивать с решением вопроса о возможности продления договора и характеризует его как золотой стандарт в области разоружения. Отвечая 4 ноября на вопрос корреспондента ТАСС в Вашингтоне, Трамп заверил, что США хотели бы заключить с Россией, Китаем и, возможно, еще несколькими странами новое соглашение в сфере контроля над вооружениями. На дополнительный вопрос о том, желали бы США продлить ДСНВ, глава Белого дома не ответил.

Как указывал ранее президент России Владимир Путин в интервью газете Financial Times, "если и этот договор прекратит существование, то, по сути, в мире вообще не будет никаких инструментов, сдерживающих гонку вооружений".