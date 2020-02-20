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Кризис в Сирии

СМИ: сирийские войска уничтожили свыше 250 боевиков при отражении их наступления в Идлибе

При этом были выведены из строя десятки единиц бронетехники

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Бойцы сирийской армии при поддержке Сил национальной обороны уничтожили в четверг свыше 250 террористов в ходе отражения атак бандформирований в районе города Нейраб в провинции Идлиб. Об этом сообщил телеканал "Аль-Хадас". По его информации, правительственные силы отбили несколько попыток противника захватить занимаемые ими позиции на линии фронта Нейраб - Саракиб. При этом были выведены из строя десятки единиц бронетехники.

Телестанция "Аль-Джазира" ранее передала, что атаки вооруженной оппозиции поддерживались турецкими войсками. По ее утверждению, на некоторых направлениях отряды турецкого спецназа при поддержке танков непосредственно участвовали в наступательной операции. В Министерстве национальной обороны Турции привели данные, согласно которым в ходе боев под Нейрабом были уничтожены более 50 сирийских военнослужащих, а также пять танков, два БТР, два военных пикапа и одна самоходная артиллерийская установка. При этом в оборонном ведомстве не уточнили, кто наносил удары по позициям сирийских военных.

11 февраля бандформирования при содействии Турции уже предпринимали контратаки с целью вернуть под свой контроль город Саракиб, который был освобожден сирийскими военнослужащими 5 февраля. Однако эти вылазки не имели успеха и были отбиты правительственными войсками.

Идлиб - единственный регион Сирии, значительная часть которого по-прежнему остается в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились боевики, отказавшиеся сложить оружие в Восточной Гуте и южных областях страны. Кроме того, в Идлибе действуют банды террористов из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ).

В среду президент Турции Тайип Эрдоган заявил о готовности Анкары к проведению военной операции в Идлибе, отметив, что ее начало является "лишь вопросом времени". Ранее он ультимативно потребовал от Дамаска отвести сирийские войска на позиции, которые они занимали в конце декабря прошлого года перед началом военных действий против террористов в восточной части провинции Идлиб.

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