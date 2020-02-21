Парламент Ирландии нового созыва не смог избрать премьер-министра

ДУБЛИН, 21 февраля. /ТАСС/. Парламент Ирландии нового созыва на своем первом заседании в четверг не смог избрать премьер-министра страны. Ни один из четырех кандидатов - лидеров партий - не набрал необходимого числа голосов. Об этом сообщил национальный телеканал RTE.

Согласно законам страны, премьер-министр назначается президентом республики на основе результатов голосования Палаты представителей (нижняя палата парламента). Для этого один из кандидатов должен получить большинство голосов (80 плюс один голос). Глава республиканской партии "Шинн фейн" Мэри Лу Макдональд набрала 45 голосов (84 - против), лидер либерально-консервативной "Фине гэл", действующий премьер-министр Лео Варадкар получил 36 голосов в свою поддержку (107 - против), кандидатура руководителя праволиберальной "Фианна фойл" Михола Мартина набрала 41 голос (97 - против), за лидера "зеленых" Имона Райана проголосовали 12 депутатов (115 - против).

Сразу по завершении парламентского заседания Варадкар, как того требует регламент, отправился в резиденцию президента Майкла Хиггинса для формального сложения своих полномочий. При этом он будет исполнять функции главы кабинета министров до момента избрания и назначения нового премьера.

Исход голосования по кандидатурам на пост премьера не стал неожиданностью с учетом результатов досрочных парламентских выборов, состоявшихся в стране 8 февраля. По их итогам "Фианна фойл" получила 38 из 160 депутатских мандатов, "Шинн фейн" - 37, а правящая "Фине гэл" - 35 мандатов, уступив своим главным соперникам. Партии "зеленых" достались 12 мест в парламенте, лейбористы и социал-демократы получили по шесть мандатов. В этих условиях предстоят сложные межпартийные консультации о формировании правящей коалиции, возможны и повторные выборы.