Власти Доминиканы не исключают, что причиной срыва местных выборов мог стать саботаж

ГАВАНА, 21 февраля. /ТАСС/. Власти Доминиканской Республики допускают, что местные выборы, которые должны были состояться в стране в минувшее воскресенье, были сорваны из-за саботажа. Об этом в четверг сообщает газета El Nacional.

Отмечается, что генеральная прокуратура ведет расследование в отношении одного из полковников и технического сотрудника, обеспечивающего работу электронной системы голосования, из-за серьезных сбоев в которой пришлось перенести проведение голосования на 15 марта. Оба подозреваемых в саботаже задержаны.

Оппозиция, между тем, организовывает протестные акции возле здания Центризбиркома страны, одна из наиболее масштабных манифестаций запланирована на 23 февраля. Представители 14 оппозиционных партий Доминиканской Республики настаивают на экстренной встрече с членами ЦИК.

В воскресенье в общей сложности около 7,5 млн доминиканцев в 158 муниципалитетах Доминиканы должны были на четыре года избрать мэров и вице-мэров. Их вступление в должность запланировано на 24 апреля. Спустя два часа после открытия участков глава ЦИК республики Хулио Сесар Кастаньос Гусман объявил о приостановке процесса голосования из-за технических проблем в системе электронной обработки бюллетеней.