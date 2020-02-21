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Прокурор попросил приговорить экс-министра обороны Украины к девяти годам колонии

Анатолия Гриценко заочно судят в России за призывы к терроризму
Анатолий Гриценко Владимир Синдеев/ТАСС
Описание
Анатолий Гриценко
© Владимир Синдеев/ТАСС

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Сторона обвинения попросила приговорить бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко, которого заочно судят в РФ за призывы к терроризму, к девяти годам колонии общего режима. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Второго Западного окружного военного суда Москвы, где слушается дело экс-главы украинского оборонного ведомства.

"Считаю, что вина подсудимого полностью подтверждается исследованными в суде документами и показаниями свидетелей. Прошу признать виновным Гриценко по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ и назначить ему наказание в виде девяти лет колонии общего режима", - заявил прокурор.

В свою очередь адвокат Гриценко Дмитрий Динзе заявил, что его клиент полностью невиновен, и просил суд полностью его оправдать.

Дело в отношении Гриценко расследовало Главное следственное управление Следственного комитета РФ. Он обвиняется в совершении публичных призывов к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации с использованием средств массовой информации (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), был объявлен в международный розыск, в апреле 2019 года заочно арестован. Гриценко находится на территории Украины, которая не может его выдать России в соответствии с нормами международного права и своего национального законодательства.

Основанием для возбуждения уголовного дела в отношении бывшего министра стали его выступления 16 июля 2014 года и 2 июля 2017 года. В 2014 году Гриценко в ходе прямой трансляции телерадиокомпании "Студия 1+1" выступил с публичным призывом к осуществлению террористической деятельности на территории РФ путем подрыва железнодорожных поездов. В июле 2017 года в эфире телеканала "112 Украина" он предложил подрывать автомобили в Москве и Таганроге в ответ на якобы проводимую российскими спецслужбами по указанию руководства страны деятельность, направленную на уничтожение украинской военной техники и убийство представителей украинского силового блока.

По мнению СК, причастность Гриценко к совершению преступления подтверждается в том числе заключениями судебных экспертиз. Согласно действующему законодательству, уголовные дела о преступлениях террористической направленности в России рассматривают окружные военные суды.

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