СМИ: США не приняли решение по вопросу поставки Patriot Турции

АНКАРА, 21 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты еще не приняли решение по вопросу поставки зенитных ракетных комплексов Patriot Турции. Об этом сообщило в пятницу агентство Anadolu со ссылкой на источник в Вашингтоне.

"Да, мы в курсе, что нам поступил соответствующий запрос. Однако на данный момент решение [в вопросе поставок ЗРК Patriot Турции] не принято", - приводит слова американского чиновника турецкое агентство.

Накануне министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в интервью телеканалу CNN Turk заявил, что США могли бы поставить республике ЗРК Patriot в качестве поддержки Анкары в условиях ситуации, разворачивающейся в провинции Идлиб.

Анкара на протяжении последних нескольких лет ведет переговоры с Вашингтоном по поставкам ЗРК, однако они так и не увенчались успехом. Согласно заявлениям турецких властей, в связи с этой ситуацией республика была вынуждена приобрести зенитные ракетные системы С-400 у России, чтобы удовлетворить свои потребности в сфере обороны.