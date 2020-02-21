20 вопросов президенту: Путин об Украине
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Лукашенко не исключил совместное с Россией строительство АЭС в Египте

Росатом очень доволен белорусскими строителями, отметил президент Белоруссии

МИНСК, 21 февраля. /ТАСС/. Белоруссия и Россия могут начать совместное строительство АЭС в Египте. Об этом в пятницу заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с губернатором Архангельской области Игорем Орловым.

Он отметил, что много говорил с архангельским губернатором о Египте, где работают и белорусские, и российские специалисты.

"Мы очень дружны с президентом Египта [Абдель Фаттахом ас-Сиси]. Добрые отношения у президента России с ас-Сиси, - сказал Лукашенко. - У нас, наверное, там будет общая стройка. Россия, видимо, четыре блока атомной станции будет строить в Египте".

Между тем белорусский лидер посетовал, что в РФ, "к сожалению или к радости, высококлассных строителей уже не осталось".

"Росатом очень доволен нашими строителями. Мы обсуждали вопрос совместного строительства. И это, кстати, было еще до строительства БелАЭС, чтобы мы получили опыт строительства здесь вместе с россиянами, а потом строили по всему миру атомные блоки, станции", - сказал Лукашенко.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияЕгипетРоссияАрхангельская область
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