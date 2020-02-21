Трамп заявил, что рассматривает четыре кандидатуры на должность главы Нацразведки США

ВАШИНГТОН, 21 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что рассматривает четыре кандидатуры на должность директора Национальной разведки. Окончательное решение он планирует принять в течение следующих нескольких недель.

"Четыре отличных кандидата находятся на рассмотрении [на пост] директора Национальной разведки. Решение будет в течение нескольких недель", - написал американский лидер у себя в Twitter.

Ранее глава американской администрации объявил, что назначит исполняющим обязанности директора национальной разведки посла США в Германии Ричарда Гренелла. По свидетельству американских официальных лиц, Гренелл будет временно совмещать обе эти должности. Как писала ранее со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома газетаThe Washington Post, имя кандидата на должность директора Национальной разведки может быть названо до 11 марта.

В четверг сообщалось, что в качестве одного из претендентов на этот пост хозяин Белого дома рассматривает члена Палаты представителей США, республиканца Дага Коллинза. Однако он в пятницу заявил, что эта должность его сейчас не интересует.