20 вопросов президенту: Путин об Украине
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Трамп назвал сумасшедшими демократов, утверждающих, что Путин хочет его переизбрания

При этом американский лидер отметил, что хотел бы поладить с Россией

ВАШИНГТОН, 22 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп назвал больными и сумасшедшими оппонентов из Демократической партии, утверждающих, что глава российского государства Владимир Путин хочет его переизбрания. Об этом глава Белого дома заявил в пятницу, выступая на митинге перед своими сторонниками в Лас-Вегасе (штат Невада). Трансляцию вели американские телеканалы. Вместе с тем Трамп подчеркнул, что хочет поладить с Россией.

"После трех лет безумной охоты на ведьм бездельники-демократы заявили сегодня, что [президент России Владимир] Путин хочет гарантировать переизбрание Трампа. Наши людям от этого уже скучно, - сказал Трамп. - Хиллари Клинтон назвала [члена Палаты представителей от штата Гавайи, претендента в кандидаты от демократов на выборах 2020 года] Тулси Габбард и [бывшего кандидата в президенты от "зеленых"] Джилл Стайн российскими агентами. Я не знаю их, но они не российские агенты".

"Это [демократы] сумасшедшие люди, они не думают о стране, рабочих местах, снижении цен и инфраструктуре", - сказал Трамп. "В то же время мы хотим поладить с Россией, Китаем, со всеми странами", - отметил президент США.

Как сообщила в четверг газета The New York Times, сотрудник аппарата директора национальной разведки Шелби Пирсон 13 февраля провел закрытый брифинг для членов спецкомитета по разведке нижней палаты Конгресса США, уведомив их о том, что Москва якобы уже вмешивается в избирательные процессы в Соединенных Штатах, чтобы содействовать переизбранию нынешнего главы государства.

Вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году России инкриминируют спецслужбы США. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года спецпрокурор США Роберт Мюллер. В частности, он расследовал предполагаемый сговор между властями РФ и республиканцем Трампом. В итоге Мюллер признал, что никакого сговора не было. Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияТрамп, Дональд
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