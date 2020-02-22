В Алеппо началось восстановление окраинных районов

АЛЕППО /Сирия/, 22 февраля. /ТАСС/. Восстановление окраинных районов, пострадавших в ходе противостояния с боевиками, началось в сирийском Алеппо. Первая бригада коммунальщиков вышла на улицы поселка Захра, и впервые за восемь лет там ведутся работы по благоустройству.

"В целом восстановление идет быстро, и уже скоро я приглашу вас на кофе в свой кабинет в этом районе", - пообещал журналистам вице-мэр Алеппо Ахмад Кадур. Он приезжает в этот район почти каждый день.

Экскаваторы сносят баррикады из покрышек, бочек и грунта, бульдозеры расчищают дорогу. Теперь одна из самых опасных трасс в пригороде Алеппо - в поселок Захра - свободна для проезда. Целых домов в этой части Захры мало. По этим улицам проходила передовая. Некогда элитное и дорогое жилье превратилось в огневые рубежи. Один из местных жителей - адвокат Ферас Хауи. "Алеппо - это цветок среди всех городов Сирии, а наш район - был жемчужиной этого цветка! Что они наделали, только посмотрите! У меня просто нет слов! Не один год мы жили в страхе. Спасибо армии. Теперь хотя бы наши дети будут жить спокойно", - говорит он.

Спокойно, не боясь угодить под огонь боевиков, сегодня работают и телефонисты. Они восстанавливают поврежденные линии. "По этой дороге долго стрелял снайпер, мы не могли подобраться к нашим распределительным шкафам - это было бы самоубийство. Поэтому мы не могли приступить к ремонту, повреждений много. Но теперь все сделаем так, как было до войны - даже лучше", - пообещал техник телефонной компании Махер Хаджомар.

Вскоре в районе установят вышки сотовой связи, проведут интернет. Самым долгим, тяжелым и трудным этапом, говорят представители местных властей, будет восстановление жилого фонда. "Больше половины зданий надо будет строить заново и вместе с этим восстанавливать полностью сопутствующую инфраструктуру, то есть детсады, школы", - говорит инженер Джамалуддин Джамих, участвующий в ремонте.

Теперь, когда сирийская армия отбросила террористов от Захры километров на 20, поселок перестал быть фронтовым. И все же в остальных районах вокруг Идлибской зоны деэскалации ситуация пока не такая благополучная. По сообщению руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирала Олега Журавлева на брифинге, на территории Идлибской зоны деэскалации по-прежнему продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований. За прошедшие сутки зафиксировано 35 обстрелов.