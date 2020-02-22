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Выборы президента США - 2020

Трамп считает, что слухами про поддержку РФ демократы хотят сместить Сандерса с выборов

Американский лидер при этом отметил, что это очень плохо отразится на шансах сенатора на победу

ВАШИНГТОН, 22 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп утверждает, что демократы хотят не допустить выдвижения сенатора Берни Сандерса единым кандидатом от партии на выборах 2020 года, распространяя слухи о его поддержке со стороны России. Соответствующую запись Трамп разместил в пятницу вечером в Twitter.

"Фейковые новости теперь добавили Берни Сандерса в список российских симпатий, наряду с [членом Палаты представителей от штата Гавайи, претендентом в кандидаты от демократов на выборах 2020 года] Тулси Габбард и [бывшим кандидатом в президенты от "зеленых"] Джилл Стайн, которые, по их мнению, являются российскими агентами. Теперь они сообщают, что президент России Владимир Путин хочет, чтобы Берни (или я) выиграл, - отметил Трамп. - Причина в том, что бездельники-демократы, используя дезинформацию, не хотят, чтобы Берни Сандерс стал кандидатом от демократов, что очень плохо для его шансов. Все опять сфальсифицировано против Берни Сандерса!"

Газета The Washington Post в пятницу вышла со статьей о том, что американские власти информировали Сандерса о попытках помощи со стороны Москвы. О каком именно содействии идет речь, издание не уточнило.

Кремль с сожалением ожидает, что по мере приближения к президентским выборам в США в ноябре 2020 года будет появляться все больше параноидальных сообщений о якобы попытках России вмешаться в избирательный процесс, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "[Это] очередные параноидальные сообщения, которых, к нашему сожалению, будет все больше и больше по мере приближения к выборам. Разумеется, они не имеют ничего общего с правдой", - подчеркнул представитель Кремля.

Вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году России инкриминируют спецслужбы США. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года спецпрокурор США Роберт Мюллер. В частности, он расследовал предполагаемый сговор между властями РФ и республиканцем Трампом. В итоге Мюллер признал, что никакого сговора не было. Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.

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СШАРоссияТрамп, ДональдВыборы президента США - 2020
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