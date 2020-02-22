Албания выдала россиянина, воевавшего в рядах ИГ в Сирии

ТАСС, 22 февраля. Албания выдала россиянина, воевавшего в рядах запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Об этом ТАСС сообщили в субботу в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности совместно с Генпрокуратурой России, НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России организована экстрадиция из Албании находящегося в международном розыске гражданина РФ Мислаева Расула Висаниевича", - сообщили в ЦОС.

По данным ФСБ, Мислаев, "являясь сторонником радикального ислама, в 2013 году выехал в Сирию, где участвовал в боевых действиях против правительственных сил на стороне международной террористической организации (МТО) "Исламское государство" (запрещена на территории Российской Федерации)". На основании российской ориентировки в июле 2019 года Мислаев был задержан в Албании и помещен под предэкстрадиционный арест. В результате скоординированных действий российских правоохранительных органов представленные доказательства преступной деятельности разыскиваемого позволили властям Албании удовлетворить запрос о его выдаче.

Накануне в сопровождении конвоя ФСИН и НЦБ Интерпола МВД России он был экстрадирован в РФ.

"Фигурант изолирован в условиях СИЗО, проводятся необходимые следственные действия", - отметили в ЦОС.