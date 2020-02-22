От сдерживания РФ к сдерживанию КНР и Ирана. Третье зарубежное турне Помпео в 2020 году

Госсекретарь США Майкл Помпео завершил в субботу свое третье в текущем году зарубежное турне, в рамках которого выступил на Мюнхенской конференции по безопасности и нанес визиты в Сенегал, Анголу, Эфиопию, Саудовскую Аравию и Оман. Однако, как и предыдущий такой вояж, в ходе которого глава внешнеполитического ведомства США посетил Украину, Белоруссию, Казахстан и Узбекистан, нынешняя поездка оказалась по существу проявлением американской политики сдерживания. Только на этот раз направленной не на Россию, а на Китай и Иран.

Американская администрация во главе с президентом-республиканцем Дональдом Трампом в своих доктринальных документах, принятых в 2017-2018 годах, провозгласила наступление нового этапа конкуренции великих держав. Подготовленная окружением Трампа Стратегия национальной обороны обозначила три основные категории угроз, с которыми, по мнению Вашингтона, сталкиваются на данном этапе Соединенные Штаты. Речь шла о так называемых ревизионистски настроенных державах, к числу которых отнесли Россию и Китай, "режимах-изгоях" в лице Ирана и КНДР, а также террористических организациях и международных преступных группировках. Уже тогда в политологических кругах и средствах массовой информации США разом заговорили о возвращении к реалиям эпохи холодной войны.

Продолжительная поездка Помпео в Германию, страны Африки и Ближнего Востока стала еще одним звеном в череде попыток Вашингтона, призванных не допустить дальнейшей трансформации системы международных отношений и утраты Соединенными Штатами статуса доминирующего центра силы. Кроме того, она была нацелена на укрепление фронта противодействия Ирану, с которым США оказались в начале января в шаге от полномасштабной войны после убийства генерала Касема Сулеймани.

"Падает на глухие уши"

"<...> Первые отклики уже есть, и они не являются воодушевляющими. На Мюнхенской конференции по безопасности речь Помпео о том, что Запад "побеждает", выявила резкое различие между бахвальством Соединенных Штатов и беспокойством Европы", - отметила газета The Washington Post, комментируя турне госсекретаря. По ее оценке, "призыв Помпео к союзникам США, кажется, падает на глухие уши". "Проблему легко увидеть: шеф американской дипломатии, возможно, и вещает о единении Запада, однако его язык свидетельствует о расколе в Вашингтоне. Разрыв между риторикой Помпео и [реакцией] аудитории в Мюнхене был очевиден <...> Выступление [Помпео] было встречено молчанием <...> Направившись в Сенегал, Анголу и Эфиопию, Помпео столкнулся со схожим приемом", - подчеркнуло издание.

Внимание ослабляется, помощь сокращается

В свою очередь газета The New York Times подсчитала, что Помпео и его предшественник на посту руководителя внешнеполитического ведомства Рекс Тиллерсон посетили за период с 2017 года "менее 10 африканских государств". Между тем, в соответствии с такими же выкладками, Хиллари Клинтон, которая в 2009-2013 годах являлась госсекретарем США при демократе Бараке Обаме, побывала почти в 24 странах Африки.

К тому же администрация Трампа урезала объемы экономической помощи континенту и расширила недавно ограничения на въезд в США гражданам ряда африканских государств. Теперь этот запрет распространяется в общей сложности примерно на 1,2 млрд жителей Африки. "Рекс Тиллерсон поехал в Африку сглаживать отношения после того, как Трамп назвал ее страны "грязными дырами". Теперь Майк Помпео совершает обязательное африканское турне через несколько дней после того, как Трамп запретил въезд иммигрантов из четырех стран континента - Нигерии, Судана, Танзании и Эритреи", - написал в Twitter комментатор телекомпании CNN и бывший помощник президента США Билла Клинтона Кит Бойкин.

Шпильки в адрес Пекина

Главную речь африканской части вояжа Помпео произнес 19 февраля в Аддис-Абебе. Он фактически призвал лидеров континента отказаться от ставки на Китай и выразил мнение, что "следующее освобождение, экономическое освобождение, подлинное освобождение" ждет Африку лишь в том случае, если она возьмет курс на тесное партнерство с Соединенными Штатами и выберет американскую рыночную модель экономики. "Странам [региона] следует остерегаться авторитарных режимов с пустыми обещаниями. Они порождают коррупцию, зависимость, они не нанимают местную рабочую силу, они не обучают ее, не ведут ее [вперед]", - заявил госсекретарь.

С его точки зрения, "централизованное планирование [в Африке] не сработало". В связи с этим Помпео призвал вспомнить о "несостоятельных социалистических экспериментах прошлого в Зимбабве, Танзании и <...> Эфиопии". "Социалистические схемы не привели к экономическому освобождению беднейших слоев населения континента", - сказал заокеанский гость.

Как констатировала The Washington Post, пребывание Помпео в Африке завершилось "без объявления о каких бы то ни было значимых сделках или новых инициативах". Оно укрепило уверенность специалистов в том, что в политике США в отношении континента произошел сдвиг от реализации "популярных [в регионе] гуманитарных программ" и предоставления странам Африки "масштабных торговых привилегий" к "практически всепоглощающему вниманию к экономической конкуренции с Китаем", считает газета.

Она указывает на "пропасть между объемами китайских и американских <...> инвестиций в Африке" и на то, что "благосостояние миллионов богатых и бедных африканцев зависит от торговли китайскими товарами". "<...> Ключевые китайские должностные лица регулярно ездят в Африку, и практически каждый африканский лидер ездит в Китай на ежегодный экономический форум. Постатейное сравнение с Китаем - это проигрышная партия для администрации Трампа, чреватая отчуждением африканских лидеров, которые не переносят предложения делать выбор между одной и другой сторонами", - добавляет издание, цитируя директора неправительственной организации "Проект Китай - Африка" Эрика Оландера. Как он предупредил, руководству США следует прекратить нападки на деятельность Китая в Африке и "сконцентрироваться на собственной позитивной повестке дня для континента", если Вашингтон хочет, чтобы его в регионе "воспринимали всерьез".

Напряженность на Ближнем Востоке

Из Эфиопии Помпео вылетел в Саудовскую Аравию, посвятив на переговорах в Эр-Рияде едва ли не основное внимание Ирану. Беседуя 20 февраля на авиабазе Принц Султан с журналистами, госсекретарь высказался за продолжение сдерживания Тегерана. "<...> Спрос на сдерживание сохраняется. Надо просто взглянуть на Twitter [руководителя и духовного лидера Ирана] аятоллы [Али Хаменеи], чтобы понять, что эти люди испытывают глубокое презрение к самим фундаментальным идеям, имеющим столь большую ценность для Соединенных Штатов, что их желание стереть с лица земли Израиль и нанести урон США сохраняется", - утверждал Помпео.

При этом он не отрицал, что Вашингтон пока не преуспел в своем стремлении изменить поведение Тегерана. "Наша цель - изменить поведение данного режима. Однако на пути к этой конечной цели остается огромный объем работы", - заявил руководитель внешнеполитического ведомства.

Требования остаются неизменными

Помпео подтвердил, что список требований к Ирану, которые он от лица Трампа огласил еще в мае 2018 года, не изменился. Трамп намерен и дальше использовать "радикально иной подход" к Ирану, в корне отличающийся от того, которого придерживался Обама, добавил госсекретарь. "Мы ограничиваем их способность заниматься стратегической деятельностью в регионе и дестабилизировать Ближний Восток. Им приходится принимать все более трудные решения", - сказал про иранцев Помпео. В связи с этим он уточнил, что Вашингтон не откажется от попыток экономического удушения Ирана посредством прежде всего создания санкционных и иных ограничений, препятствующих экспорту Тегераном нефти.

По прогнозу Помпео, Иран не оставит без ответа такие шаги США, от него следует продолжать ждать действий, способных привести к эскалации напряженности на Ближнем Востоке. "Иранцы будут отвечать. Мы видели это. Так что приходится создавать связанный с этим потенциал сдерживания", - заявил госсекретарь.

Кроме того, он в очередной раз подчеркнул, что Вашингтон не допустит того, чтобы Тегеран обзавелся ядерными боезарядами. "Они не получат ядерные вооружения. Мы это предотвратим", - пообещал Помпео.

Комментируя визит в Саудовскую Аравию, он сообщил, что обсуждались в том числе "кампания экономического и дипломатического давления" на Иран, "военное сдерживание" исламской республики.

Со своей стороны член Сената Конгресса США демократ Кристофер Мерфи на днях заявил, критикуя Трампа, что "политическим приоритетом" Вашингтона является "попытка помочь Саудовской Аравии обрести превосходство над Ираном".

Без России с Китаем не обошлось

Вместе с тем даже в Саудовской Аравии в рамках поездки Помпео без упоминания России и Китая не обошлось.

Как признал американский посол в Эр-Рияде Джон Эбизейд, встречавшийся с прессой на базе Принц Султан вместе с Помпео, Вашингтон добивается того, чтобы Саудовская Аравия ориентировалась в дальнейшем развитии своей внутриполитической модели на Соединенные Штаты, а не Россию и Китай. "Это партнерство [между США и Саудовской Аравией] имеет огромную важность по множеству различных причин. И по мере их (саудовцев - здесь и далее прим. ТАСС) движения через их систему реформ нам (американцам) надо быть их первоочередным партнером. Нам надо быть их предпочтительным партнером, чтобы их модель реформ являлась американской, а не китайской или российской", - сказал дипломат.

На разных языках?

Как отметила, подводя итоги турне Помпео, The Washington Post, "безусловно, имеются свидетельства того, что союзников США беспокоят рост Китая и угрозы со стороны Ирана". "Тем не менее, администрация Трампа будто не способна говорить на их (союзников) языке", - полагает издание.

В связи с этим оно выдвинуло предположение, что шеф американской дипломатии не уделяет в данном случае своим прямым должностным обязанностям необходимого внимания, поскольку поглощен совершенно другими мыслями. "[Газета] Tampa Bay Times сообщила, что он в конце января нанес необъявленный и не получивший объяснения визит к одному из самых богатых доноров Республиканской партии в центральной части штата Флорида", - пояснила The Washington Post.

В США уже неоднократно в последние месяцы звучали догадки о намерении Помпео оставить пост госсекретаря, чтобы приступить к борьбе за какой-то высокий выборный пост, но развития они пока не получили.

Дмитрий Кирсанов