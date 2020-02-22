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Распространение коронавируса нового типа

Суд на Украине отправил под домашний арест одного из участников протестов в Новых Санжарах

Подсудимый подозревается в попытке наезда на сотрудников Нацгвардии

КИЕВ, 22 февраля. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Полтавы назначил домашний арест одному из участников протестов в Новых Санжарах против размещения в поселке эвакуированных из Китая граждан. Подсудимый подозревается в попытке наезда на сотрудников Национальной гвардии во время столкновений 20 февраля.

"Избрать подозреваемому меру пресечения в виде ночного домашнего ареста с 22:00 до 7:00 на два месяца - по 20 апреля", - цитирует решение суда УНН.

Всего, по данным Министерства внутренних дел Украины, в день беспорядков были задержаны 24 человека. Полиция в настоящее время готовится предъявить обвинения задержанным.

В четверг власти Украины эвакуировали самолетом из города Ухань, где произошла вспышка коронавируса, 73 человека, среди которых 45 украинских граждан и 28 иностранцев. Из аэропорта людей автобусами повезли для прохождения двухнедельного карантина в санаторий Нацгвардии Украины в поселке Новые Санжары Полтавской области. Известие о размещении в поселке эвакуированных из Китая вызвало протест местных жителей. Они пытались перекрыть въезд в поселок и не пропустить колонну на территорию санатория, забросали камнями автобусы и сопровождавших их на автомобилях полицейских, девять стражей порядка получили ранения. По факту массовых беспорядков полиция Полтавской области возбудила пять уголовных дел.

Сейчас обстановка в Новых Санжарах спокойная, за правопорядком следят 320 бойцов Национальной гвардии Украины, 70 полицейских и 16 сотрудников Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям. Все эвакуированные из Китая, по данным Минздрава Украины, прошли обследование в санатории в Новых Санжарах и не имеют признаков заболеваний.

Теги
УкраинаКитайРаспространение коронавируса нового типа
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