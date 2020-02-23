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Президент Ирана сравнил коронавирус с американскими санкциями

Хасан Роухани считает, что санкции больше наводят панику, чем реально влияют на ситуацию

ТЕГЕРАН, 23 февраля. /ТАСС/. Президент Ирана Хасан Роухани считает, что американские санкции и коронавирус похожи, поскольку больше наводят панику, чем реально влияют на ситуацию. Об этом он заявил в воскресенье во время встречи с министром по европейским и иностранным делам Австрии Александером Шалленбергом.

"Санкции США как коронавирус: ужас от них превышает реальный эффект", - приводит слова президента его пресс-служба.

Роухани добавил, что "реализация санкций [США] является террористическим актом". "Мы надеемся, что ЕС сможет выполнить свой гуманитарный долг на этом направлении", - сказал он.

Информация о первых случаях заболевания в Иране, спровоцированного новым коронавирусом, появилась 19 февраля. По официальным данным, число заражений в Иране на данный момент достигло 43, восемь из них привели к летальному исходу.

США ввели санкции в отношении Тегерана в сфере нефтяного экспорта после одностороннего выхода 8 мая 2018 года из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. По версии иранской стороны, остальные участники соглашения, прежде всего европейцы, не в полной мере придерживаются своих обязательств в экономической части сделки, поэтому в существующем виде она не имеет смысла.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом (2019-nCoV), была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 27 странах, включая Россию.

Теги
СШАИранРоухани, Хасан
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