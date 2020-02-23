Спикер парламента Ирака созывает заседание для выбора даты голосования по новому кабмину

КАИР, 23 февраля. /ТАСС/. Президиум Совета представителей (парламента) Ирака должен собраться в понедельник на специальное заседание, чтобы согласовать дату вынесения вотума доверия новому правительству назначенного премьер-министром Мухаммеда Тауфика Алауи. Об этом, как передает телеканал As Sumaria, говорится в распространенном в воскресенье заявлении пресс-службы спикера законодательного органа Мухаммеда аль-Халбуси.

Ранее днем его первый заместитель Хасан аль-Кааби сообщил о том, что голосование по составу кабмина Алауи намечено на 26 февраля. Между тем глава парламента проигнорировал это заявление, и, как отмечается в коммюнике его офиса, "призывает Президиум парламента провести заседание в понедельник в 11 часов на основании 10-й статьи внутреннего распорядка Совета представителей, чтобы рассмотреть запрос о созыве внеочередной сессии для формирования нового правительства и определить ее дату".

19 февраля новый премьер призвал депутатов собраться в понедельник, чтобы проголосовать по подготовленному им списку кандидатов на министерские посты. Однако аль-Халбуси ранее указал, что пока назначить дату этого заседания не представляется возможным, поскольку парламент до сих пор официально не был уведомлен о программе будущего кабмина, а также не получил имена и биографии претендентов на портфели в нем. Некоторое время назад аль-Кааби выступил с новым заявлением, в котором сообщил, что завтрашняя встреча президиума будет посвящена изучению именно этих вопросов. "Есть надежда, что среда будет выбрана в качестве даты вынесения парламентом вотума доверия кабинету Алауи, тем более что определенный законом срок для этого близится к завершению, а времени для решения вопроса формирования кабмина больше нет", - отметил при этом он.

После месяцев антиправительственных выступлений, приведших к внутриполитическому кризису, 1 февраля президент Ирака Бархам Салех утвердил предложенную ему парламентариями от шиитских фракций кандидатуру бывшего министра коммуникаций Мухаммеда Тауфика Алауи на пост премьера и поручил ему формировать правительство. Пока этот процесс не завершен, обязанности главы кабинета продолжает исполнять Адель Абдель Махди, который подал в отставку с этого поста еще в конце ноября прошлого года.