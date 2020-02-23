Экзитпол: социал-демократы побеждают на выборах в Гамбурге

БЕРЛИН, 23 февраля. /ТАСС/. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), несмотря на потери, уверенно побеждает на выборах в парламент федеральной земли Гамбург, второе место занимают "зеленые". Таковы первые результаты экзитпола, распространенные в воскресенье телеканалом ARD. Данные будут корректироваться по мере подсчета бюллетеней.

СДПГ получает 37,5%, "зеленые" - 25,5%. Обе партии возглавляли прежнее правительство в Гамбурге. В этот раз у них достаточно голосов, чтобы сформировать коалицию большинства и вновь выставить правительство.

Социал-демократы, несмотря на уверенную и ожидаемую победу, существенно потеряли в рейтинге по сравнению с прошлыми выборами в 2015 году. Тогда они набрали 45,6%. "Зеленые" же, напротив, почти удваивают прежний результат. Пять лет назад партия набрала в Гамбурге 12,3%.

Христианско-демократический союз (ХДС) набирает 11,5%. Данный результат становится худшим для консерваторов в этой федеральной земле. Предыдущий антирекорд в 15,9% был отмечен на прошлых выборах в 2015 году.

Правая партия "Альтернатива для Германии" может не преодолеть пятипроцентный барьер и в итоге покинуть региональный парламент. АдГ набирает набирает 4,7%. Не гарантировано место в парламенте и либеральной Свободной демократической партии: она получает, согласно экзитполу, 5%. Левая партия получает 9%.