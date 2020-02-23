Марин Ле Пен может уйти с поста председателя партии "Национальное объединение"

ПАРИЖ, 23 февраля. /ТАСС/. Марин Ле Пен не исключила своей отставки с поста председателя партии "Национальное объединение", чтобы баллотироваться на выборах президента страны в 2022 году в качестве "кандидата от всех французов".

"Я думаю об этом, - сказала политик в воскресенье в интервью телеканалу LCI в ответ на вопрос о готовности покинуть свою должность в партии. - Я думаю о том, чтобы... выдвинуть себя в качестве кандидата от всех французов, хотя очевидно, что меня поддерживает мое движение".

Ле Пен считает, что у нее хорошие шансы на победу в 2022 году. "Французам нужна надежда, им необходимо увидеть свет в конце тоннеля. Они устали от политики, проводимой Эмманюэлем Макроном", - уверена она.

В первом туре президентских выборов в 2017 году Ле Пен получила 21,30% голосов (второе место), во втором туре она проиграла главе "Республики на марше" Эмманюэлю Макрону (66,10%), получив 33,90% голосов. Ее поддержали более 10,6 млн французов (право голоса имеют более 46 млн человек при численности населения около 67 млн человек). Для "Национального фронта" (бывшее название "Национального объединения") это стало лучшим электоральным показателем и рекордом за всю историю участия кандидатов от этой партии в президентских выборах. В 2002 году отец Марин Жан-Мари Ле Пен набрал во втором туре 17,79%, уступив Жаку Шираку.