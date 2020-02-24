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Фор Гнассингбе в четвертый раз стал президентом Того

Политика впервые избрали президентом страны 24 апреля 2005 года

ТАСС, 24 февраля. Действующий глава Тоголезской Республики Фор Гнассингбе одержал победу на президентских выборах, получив 72% голосов избирателей. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на официальные предварительные результаты волеизъявления.

Политик был впервые избран президентом 24 апреля 2005 года, сменив своего отца Эйадему Гнассингбе, который правил с 1967 по 2005 год. Тогда оппозиция отказалась признать итоги голосования, призвав своих сторонников к акциям протеста. В стране начались массовые беспорядки, жертвами которых стали несколько сотен человек, еще около 45 тыс. бежали в соседние Гану и Бенин. 4 мая 2005 года Фор Гнассингбе был приведен к присяге, а в ноябре его правительство достигло соглашения с оппозицией.

Впоследствии Гнассингбе переизбирался на высший государственный пост в 2010 и 2015 годах.

Теги
Гнассингбе, ФорТого
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