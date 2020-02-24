Эстония начала разработку боевого робота

АБУ-ДАБИ, 24 февраля. /ТАСС/. Эстонская компания Milrem Robotics начала разработку первой национальной роботизированной платформы ThEMIS, оснащенной вооружением. Об этом ТАСС на международной выставке робототехники UMEX 2020 сообщил менеджер программы THeMIS Ремо Оясте.

"В настоящее время разработан необитаемый наземный аппарат (ННА) ThEMIS, который применяется эстонским контингентом в Мали. ННА выполняет функции "роботизированного мула" и перевозит боеприпасы, запчасти и воду; он также может применяться при разведке опасных мест. В настоящее время робот уже способен идентифицировать цели", - сообщил Оясте. "Следующий этап - интеграция вооружения и оптико-электронных устройств, например, радиолокационной станции", - добавил он.

По словам Оясте, к платформе TheMIS проявляет интерес ряд потенциальных заказчиков. "У нескольких стран есть грузовые варианты этой роботизированной платформы. Мы ожидаем подписания со странами-партнерами контрактов на разработку вооруженной версии ННА", - отметил Оясте.

В свою очередь, источник в европейском обронно-промышленном комплексе сообщил ТАСС, что три крупнейших оборонных компании Европы занимаются интеграцией вооружений в состав нового ННА. "В частности, производитель стрелкового оружия, компания FN Herstal оснастила THeMIS дистанционно-управляемым боевым модулем (ДУБМ) с пулеметным вооружением, компания Nexter - ДУБМ с пушечным вооружением, а корпорация MBDA - модулем с двумя противотанковыми управляемыми ракетами нового поколения MMP", - сообщил источник. По его словам, интерес к THeMIS в качестве роботизированного носителя вооружений проявляют и страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Выставка робототехники UMEX 2020 проходит с 23 по 25 февраля в городе Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты).