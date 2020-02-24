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Парламент Ирака проголосует по составу нового правительства 27 февраля

Такое решение, как передает канал Al Sumaria, было принято на прошедшем в Багдаде совещании президиума законодательного органа

КАИР, 24 февраля. /ТАСС/. Совет представителей (парламент) Ирака соберется в четверг, 27 февраля, на специальное заседание, чтобы проголосовать по вотуму доверия новому правительству назначенного премьер-министром Мухаммеда Тауфика Алауи. Такое решение, как сообщил иракский телеканал Al Sumaria, было принято на прошедшем в понедельник в Багдаде совещании президиума законодательного органа во главе с его спикером Мухаммедом аль-Халбуси.

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19 февраля новый премьер призвал депутатов собраться в понедельник, чтобы проголосовать по подготовленному им списку кандидатов на министерские посты. Однако аль-Халбуси ранее указывал, что пока назначить дату этого заседания не представляется возможным, поскольку парламент официально не был уведомлен о программе будущего кабмина, а также не получил имена и биографии претендентов на портфели в нем. Именно эти вопросы обсуждались на сегодняшней встрече президиума.

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