Парламент Ирака проголосует по составу нового правительства 27 февраля

КАИР, 24 февраля. /ТАСС/. Совет представителей (парламент) Ирака соберется в четверг, 27 февраля, на специальное заседание, чтобы проголосовать по вотуму доверия новому правительству назначенного премьер-министром Мухаммеда Тауфика Алауи. Такое решение, как сообщил иракский телеканал Al Sumaria , было принято на прошедшем в понедельник в Багдаде совещании президиума законодательного органа во главе с его спикером Мухаммедом аль-Халбуси.

19 февраля новый премьер призвал депутатов собраться в понедельник, чтобы проголосовать по подготовленному им списку кандидатов на министерские посты. Однако аль-Халбуси ранее указывал, что пока назначить дату этого заседания не представляется возможным, поскольку парламент официально не был уведомлен о программе будущего кабмина, а также не получил имена и биографии претендентов на портфели в нем. Именно эти вопросы обсуждались на сегодняшней встрече президиума.