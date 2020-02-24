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Борьба с изменениями климата

В Таллине считают, что Эстония должна быть готова к связанным с климатом кризисам

За безопасность страны сегодня можно быть спокойными, отметил премьер-министр республики Юри Ратас

ТАЛЛИН, 24 февраля. /ТАСС/. Эстония должна быть готова к различным вызовам - как к связанным с безопасностью страны, так и к обусловленным погодными условиями кризисам. Об этом заявил в понедельник премьер-министр Юри Ратас во время церемонии возложения венков к монументу победы в Освободительной войне по случаю 102-й годовщины провозглашения независимости республики.

За безопасность Эстонии сегодня можно быть спокойными, заверил глава правительства. "Она основывается, в том числе, на сознании того, что в НАТО и Евросоюзе у нас много друзей, на которых можно положиться, как в повседневных вопросах, так и в трудные времена. Мы высоко ценим присутствие Великобритании, Дании, Польши, Франции, Соединенных Штатов и других союзников и партнеров в Эстонии и нашем регионе", - передает его слова местное агентство BNS.

"Однако было бы недальновидно принимать эту поддержку как должное. Эстония - небольшая страна, и поэтому у нас никогда не может быть слишком много друзей, нам следует сосредоточиться на поддержании союзнических отношений и замечать заботы наших друзей", - отметил он.

По его словам, Эстония также должна быть готова и к непредвиденным ситуациям, связанным с климатом. "Способность государственных учреждений, органов местного самоуправления, предпринимателей и всего населения Эстонии в более широком плане справляться с будничными кризисами вселяет в нас уверенность, что мы можем преодолеть даже самые трудные ситуации. Прошлый год показал, что крайне необходимо быть готовыми именно к будничным, обусловленным погодными условиями кризисам, касающимся средств связи, электричества или запасов топлива", - подчеркнул Ратас.

В прошлом году в результате сильных штормов в республике без электричества остались почти 65 тыс. человек. Из-за непогоды также возникли перебои с мобильной связью и интернетом, а из-за проблем с электричеством - трудности с поставками топлива. "Все стороны, участвующие в системе тотальной обороны государства, должны подумать о том, насколько серьезно мы на самом деле воспринимаем готовность к кризису, учитывая в том числе изменения климата и погоды", - указал он.

Теги
ЭстонияБорьба с изменениями климатаРатас, Юри
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