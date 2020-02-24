В Южной Каролине в дебатах демократов примут участие семь претендентов на пост президента

НЬЮ-ЙОРК, 24 февраля. /ТАСС/. Семь претендентов на выдвижение кандидатом от Демократической партии на пост президента США примут участие в предстоящих во вторник в Чарлстоне (штат Южная Каролина) общенациональных теледебатах. Об этом сообщил в понедельник интернет-портал Elections Central, размещающий информацию о подготовке к американским выборам.

К участию в теледебатах, которые пройдут в зале Gaillard Center, по решению Национального комитета Демократической партии допущены те претенденты, которые получили голоса делегатов национального съезда по итогам собраний партийных активистов и первичных выборов, проходивших в штатах Айова, Нью-Гэмпшир и Невада. Это бывший вице-президент США Джозеф Байден, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен, сенатор от Миннесоты Эми Клобушар и экс-мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж.

По итогам собраний партактива в Айове и Неваде, а также первичных выборов в Нью-Гэмпшире Сандерс располагает 39 голосами делегатов, Буттеджадж - 25 голосами, Байден - 13 голосами, у Уоррена - восемь голосов, у Клобушара - семь голосов.

Кроме того, к дебатам в Чарлстоне допущены экс-мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг и миллиардер из Калифорнии Том Стейер. У них в активе нет голосов делегатов национального съезда, но им удалось заручиться поддержкой по меньшей мере 10% потенциальных избирателей-демократов по итогам четырех общенациональных опросов.

Теледебаты состоятся за три дня до назначенных на 29 февраля первичных выборов в Южной Каролине, в ходе которых решится судьба 54 мандатов делегатов съезда Демократической партии, где будет названо имя соперника нынешнего президента США Дональда Трампа на выборах. На национальном съезде Демократической партии, который состоится 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин), для выдвижения кандидатом в первом туре голосования требуется поддержка как минимум 1991 из 3979 делегатов. 59-е выборы президента США пройдут 3 ноября.