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CNN: Трамп намерен уволить ряд нелояльных ему сотрудников администрации

Источники телекомпании заявили, что президент США планирует сделать ставку на тех, кто доказал свою верность ему

НЬЮ-ЙОРК, 24 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп рассчитывает сократить штат сотрудников своей администрации, сделав ставку на тех, кто доказал свою верность ему. Об этом сообщила в понедельник телекомпания CNN со ссылкой на источники.

В воскресенье информационный портал Axios сообщил о том, что представители Белого дома и союзники президента-республиканца последние 18 месяцев составляли подробные списки нелояльных Трампу должностных лиц, которых необходимо было заменить на тех, кто поддерживает главу государства. Трамп, согласно данным портала, получил и прочитал эти перечни.

Источники CNN в свою очередь отмечают, что недавно американский лидер в частных разговорах указывал на то, что намерен сократить число сотрудников администрации. При этом, указывает телекомпания, он изъявил желание избавиться в первую очередь от тех, кто попал в указанные списки. По мнению Трампа, чем больше людей имеют доступ к важной информации, тем выше риск ее возможной утечки.

Axios сообщал, что среди прочих в список нелояльных президенту сотрудников Госдепартамента входил нынешний посол США в Москве Джон Салливан, который ранее занимал пост первого заместителя госсекретаря. Кроме того, в перечень включен и заместитель госсекретаря США по политическим делам Дэвид Хейл. В другой перечень попала Джесси Лью, которую Трамп перед этим выдвинул кандидатом на пост заместителя министра финансов по вопросам терроризма и финансовых преступлений, отвечающего за американские санкции. Несмотря на рекомендации руководителя финансового ведомства Стивена Мнучина, Трамп в итоге отозвал ее кандидатуру.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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