В Греции полицейские подавили протесты против новых центров содержания мигрантов

АФИНЫ, 25 февраля. /ТАСС/. Полиция Греции применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты для разгона протестующих жителей островов Лесбос и Хиос против строительства новых закрытых центров для содержания мигрантов. Об этом сообщило во вторник Афинское Македонское агентство новостей ( AMNA ).

По данным агентства, беспорядки начались из-за прибытия на Лесбос и Хиос на пароме в сопровождении полицейского спецназа строительной техники, направленной для начала работ по возведению новых закрытых контролируемых центров содержания для беженцев и мигрантов.

10 подразделений спецназа, прибывших на судне "Пегас" в порт Митилини на острове Лесбос и усиленных размещенными на острове полицейскими силами, начали разгонять сотни жителей, собравшихся, чтобы не дать выгрузить на берег строительную технику. Для разгона протестующих правоохранители использовали слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

После завершения высадки строительная техника в сопровождении полицейских сил направилась на место Кавкали - Карава, где была реквизирована земля для строительства закрытого центра для мигрантов.

Инциденты произошли утром во вторник и в порту Местон на острове Хиос, когда там высадились усиленные полицейские подразделения и техника, направленные для начала строительных работ закрытого лагеря для содержания беженцев и мигрантов вблизи от региональной дороги Вротаду - Волису. Из-за слезоточивого газа пострадали мэр Хиоса Стаматис Кармантзис и местный священник - президент Ассоциации духовенства Хиоса. Они были доставлены в больницу для оказания первой помощи.

Министерство по делам защиты граждан, которому подчиняется греческая полиция, распространило во вторник краткое официальное сообщение о том, что "рано утром в портах Митилини на Лесбосе и Местон на Хиосе была выгружена строительная техника, чтобы начать работы по сооружению новых закрытых контролируемых центров содержания беженцев и мигрантов". "Полицейские силы сопровождают машины и персонал для того, чтобы работы начались без препятствий", - говорится в сообщении. О столкновениях ведомство не упомянуло.

Закрытые лагеря

10 февраля греческое правительство приняло решение о реквизиции земель на островах Лесбос, Хиос, Самос, Кос и Лерос с целью начала строительства там в марте закрытых центров для беженцев и мигрантов. Они должны начать функционировать уже летом и заменить ныне действующие переполненные открытые лагеря, где "имеет место разгул анархии". Правительство решило строить закрытые центры после беспорядков 3-4 февраля с участием сотен афганских беженцев из временного лагеря "Мориа" на острове Лесбос, для разгона которых пришлось привлечь полицейский спецназ.

Министр по вопросам миграции и убежища Нотис Митаракис заявил, что создание закрытых центров необходимо, поскольку иначе будет невозможно сокращать миграционные потоки, принимать беженцев и возвращать в страны происхождения не получивших убежище в Греции мигрантов. Министр сообщил, что в закрытых центрах на пяти островах будут места для проживания 20 тыс. человек.

Однако представители местных властей опасаются, что после создания закрытых центров число мигрантов на островах увеличится. В настоящее время общее число иммигрантов в континентальной части Греции и на островах - как лиц, получивших право на убежище, так и просителей - достигает 150 тыс. человек.