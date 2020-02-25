Суд отклонил иск испанских консерваторов против лидера Каталонии

МАДРИД, 25 февраля. /ТАСС/. Высший суд Каталонии отклонил иск консервативной Народной партии (НП) Испании против главы правительства региона Кима Торры за узурпацию государственных полномочий. Об этом инстанция сообщила во вторник.

Отмечается, что суд "не принял к рассмотрению жалобу, представленную политической партией, против председателя Женералитета".

19 декабря суд автономии постановил лишить Торру права занимать госдолжности в течение 18 месяцев из-за неповиновения решению ЦИК Испании в преддверии выборов весной 2019 года. 3 января Центризбирком подтвердил, что глава правительства автономии уже сейчас должен утратить статус регионального депутата. Парламент Каталонии согласился с этим решением.

Устав автономии предусматривает, что главой правительства Каталонии должен быть избран один из депутатов региональной палаты. При этом в законе не конкретизируется, должен ли лидер автономии сохранить статус парламентария на протяжении всего срока своих полномочий.

Суть дела

Дело, по которому проходил лидер автономии, связано с неповиновением решению ЦИК и использованием сепаратистской символики на зданиях регионального правительства в преддверии всеобщих выборов в Испании.

Накануне волеизъявления ЦИК постановил убрать с административных учреждений в Каталонии желтые ленты, которые отчасти превратились в символ сторонников выхода региона из состава Испании, а также эстелады - неофициальные флаги сепаратистов. Решение Центризбиркома было направлено на то, чтобы гарантировать политический нейтралитет органов власти перед голосованием.

Сначала Торра игнорировал постановление ЦИК, а затем решил просто заменить желтые ленты на белые, что не удовлетворило Центризбирком. После того, как ЦИК пригрозил обратиться в прокуратуру, сепаратистская символика была снята со зданий региональных властей.