Президент Молдавии выступил за поправки в конституцию, запрещающие ликвидацию страны

КИШИНЕВ, 25 февраля. /ТАСС/. Конституция Молдавии нуждается в поправках для борьбы со сторонниками вхождения республики в состав соседней Румынии. Об этом президент страны Игорь Додон заявил в ходе прямой линии на телеканале "Первый в Молдове" во вторник.

"К тем, кто выступает за ликвидацию Республики Молдова, должны быть приняты соответствующие меры со стороны государства. Но для того, чтобы они не обращались в международные суды, как уже было у нас, необходимо внести поправки в конституцию. В основном законе есть статья, которая препятствует ликвидации государства. Однако в другой статье говорится о том, что посредством референдума можно принимать решения об объединении Молдавии с другими государствами", - объяснил Додон.

По его словам, ни в одной конституции мира не заложено таких разрушительных положений. "Думаю, после президентских выборов необходимо будет очень серьезно подойти к вопросу о внесении поправок в конституцию", - сказал президент.

Призывы к объединению чаще всего озвучивают политики Румынии, где эту идею поддерживает почти 70% населения. В Молдавии, согласно опросам, эти идеи разделяет около 20% жителей. Додон добивается запрета партий, выступающих за ликвидацию государства. В прошлом году он лишил молдавского гражданства бывшего румынского президента Траяна Бэсеску, который был избран почетным председателем молдавской Партии национального единства.