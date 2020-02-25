20 вопросов президенту: Путин о первых шагах в реализации нацпроектов
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине

Секретарь СНБО заявил о готовности Украины отразить полномасштабное наступление в Донбассе

Такую вероятность предполагает один из пяти подготовленных Киевом сценариев

КИЕВ, 25 февраля. /ТАСС/. Украина тщательно готовится к полномасштабному "наступлению" со стороны России, рассматривая его как один из возможных сценариев развития конфликта на востоке страны. Об этом во вторник заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

"Конечно, у нас есть пять сценариев, разработанных на заседании СНБО, которое состоялось в прошлом году. Один из этих сценариев предполагает такую вероятность", - сказал Данилов в интервью украинскому "Радио НВ", отвечая на вопрос о возможности широкомасштабного наступления со стороны России.

Секретарь СНБО отметил, что украинская сторона к этому готовится. "Я могу сказать, что мы к этому очень-очень мощно готовимся и понимаем, что нам нужно в этом случае делать", - добавил Данилов.

По его словам, все возможные сценарии развития событий в Донбассе, включая потенциальные методы сдерживания наступления, были учтены при составлении гособоронзаказа на 2020, 2021 и 2022 годы. "Они предусматривают достойный ответ Украины по любому сценарию, который будет разворачиваться. Они все просчитаны, прописаны, - сказал он. - В зависимости от того, как будет вести себя Российская Федерация, мы будем применять один, второй, третий, четвертый или пятый. Все они утверждены".

После государственного переворота на Украине и отстранения от власти президента Виктора Януковича в феврале 2014 года на востоке страны начались массовые протесты. В ответ киевские власти в середине апреля того же года начали военную операцию в Донбассе. На фоне нарастающих боевых действий в середине мая 2014 года на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей прошли референдумы о самоопределении и была провозглашена независимость Донецкой и Луганской народных республик.

Теги
УкраинаРоссияКризис на Украине
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Во Франции выявлены два новых случая заражения коронавирусом
Речь идет о молодой китаянке, которая вернулась из Китая, и о французе, прибывшем из Италии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС