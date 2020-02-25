Секретарь СНБО заявил о готовности Украины отразить полномасштабное наступление в Донбассе

КИЕВ, 25 февраля. /ТАСС/. Украина тщательно готовится к полномасштабному "наступлению" со стороны России, рассматривая его как один из возможных сценариев развития конфликта на востоке страны. Об этом во вторник заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

"Конечно, у нас есть пять сценариев, разработанных на заседании СНБО, которое состоялось в прошлом году. Один из этих сценариев предполагает такую вероятность", - сказал Данилов в интервью украинскому "Радио НВ", отвечая на вопрос о возможности широкомасштабного наступления со стороны России.

Секретарь СНБО отметил, что украинская сторона к этому готовится. "Я могу сказать, что мы к этому очень-очень мощно готовимся и понимаем, что нам нужно в этом случае делать", - добавил Данилов.

По его словам, все возможные сценарии развития событий в Донбассе, включая потенциальные методы сдерживания наступления, были учтены при составлении гособоронзаказа на 2020, 2021 и 2022 годы. "Они предусматривают достойный ответ Украины по любому сценарию, который будет разворачиваться. Они все просчитаны, прописаны, - сказал он. - В зависимости от того, как будет вести себя Российская Федерация, мы будем применять один, второй, третий, четвертый или пятый. Все они утверждены".

После государственного переворота на Украине и отстранения от власти президента Виктора Януковича в феврале 2014 года на востоке страны начались массовые протесты. В ответ киевские власти в середине апреля того же года начали военную операцию в Донбассе. На фоне нарастающих боевых действий в середине мая 2014 года на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей прошли референдумы о самоопределении и была провозглашена независимость Донецкой и Луганской народных республик.