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Выборы президента США - 2020

Вандалы семь раз за две недели исписали стены офисов штаба экс-мэра Нью-Йорка Блумберга

Неизвестные с помощью пульверизаторов написали слова "расист", "сексист" и "олигарх" на стенах помещений штаба

НЬЮ-ЙОРК, 25 февраля. /ТАСС/. Семь актов вандализма совершены в течение последних двух недель в отношении отделений предвыборного штаба экс-мэра Нью-Йорка миллиардера Майкла Блумберга. Об этом сообщила во вторник телекомпания NBC.

По ее данным, неизвестные с помощью пульверизаторов написали слова "расист", "сексист" и "олигарх" на стенах помещений штаба Блумберга в Чикаго (штат Иллинойс), а также в штатах Огайо, Мичиган и Теннесси. Представитель предвыборного штаба экс-мэра Кевин Шики в опубликованном заявлении назвал данные инциденты "акциями ненависти" и возложил ответственность за них на сторонников сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, который вместе с Блумбергом добивается выдвижения кандидатом на пост президента США от Демократической партии.

"Хотя мы не знаем, кто непосредственно несет ответственность [за акты вандализма], мы знаем, что сенатор Берни Сандерс и его помощники используют слово "олигарх" при обсуждении Майкла Блумберга и его предвыборной борьбы", - отметил Шики. "Отказ сенатора Сандерса осудить эти противоправные акции является признаком его неспособности быть подлинным лидером, а также его стремления оправдывать и пособничать подобной риторике в стиле [президента США Дональда] Трампа, которой нет места в нашей политике", - добавил представитель Блумберга. "Это надо прекратить до того, как кто-нибудь пострадает [физически]", - призвал он.

Согласно результатам опубликованного на прошлой неделе общенационального опроса исследовательской службы Университета Монмута, Блумберг сейчас занимает третье место по популярности среди избирателей-демократов: его поддерживают 13% опрошенных, Сандерса - 24%, экс-вице-президента США Джозефа Байдена - 17%. В опросе, проводившемся с 16 по 19 февраля, участвовали 570 избирателей-демократов, степень погрешности результатов оценивается в плюс-минус 4,9 процентного пункта.

78-летний Блумберг, состояние которого оценивается в $64,2 млрд, финансирует свою кампанию из личных средств и не привлекает пожертвований со стороны избирателей. Как отметило агентство Рейтер, масштабы расходов Блумберга на политическую агитацию достигают $409 млн и беспрецедентны для начального этапа предвыборной кампании по выдвижению кандидата от Демократической партии на пост президента.

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдСандерс, БерниБлумберг, МайклВыборы президента США - 2020
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