СБ ООН продлил на год санкции в отношении Йемена, Россия и Китай воздержались

ООН, 26 февраля. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН во вторник продлил на год - до конца февраля 2021 года - режим санкций в отношении Йемена, а также подтвердил введенное в отношении мятежников оружейное эмбарго, действующее бессрочно. В поддержку соответствующей резолюции высказались 13 членов Совбеза из 15, Россия и Китай при голосовании воздержались.

"Российская Федерация не поддержала подготовленный Великобританией проект резолюции, продлевающей санкционный режим и мандат группы экспертов Комитета СБ 2140 по Йемену, поскольку не все наши озабоченности были учтены, - заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. - В ходе консультаций мы ясно и четко изложили наши принципиальные и должным образом обоснованные замечания, зафиксировали наше несогласие с рядом положений британского проекта".

"Задача резолюции была продлить санкционный режим и мандат группы экспертов, а не соревноваться в продвижении своих подходов за пределами целей данной резолюции", - добавил он.

СБ постановил "продлить до 26 февраля 2021 года действие мер", введенных резолюцией 2140, которая была принята в феврале 2014 года и установила режим санкций. Он включает замораживание активов и запрет на выезд из страны лиц, дестабилизирующих ситуацию. Кроме того, СБ ООН подтвердил положения пунктов резолюции 2216 от 14 апреля 2015 года, которая ввела запрет на поставки оружия повстанцам и разрешила государствам конфисковать изъятые вооружения.

Члены Совбеза предупредили, что намерены "постоянно держать положение в Йемене в поле зрения" и готовы пересмотреть санкционные меры, "в том числе на предмет их усиления, корректировки, приостановки или отмены", в зависимости от развития событий в стране.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло после вторжения в страну в марте 2015 года коалиции под руководством Саудовской Аравии. Операцию против установивших контроль над значительной частью Йемена мятежников поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ. К ним присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.