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Байден и Блумберг выступили против участия фирм КНР в строительстве важных объектов в США

Майкл Блумберг при этом отметил, что нужно взаимодействовать с Китаем, если США хочет когда-нибудь найти решение в том, что касается кризиса, вызванного изменением климата

НЬЮ-ЙОРК, 26 февраля. /ТАСС/. Бывший вице-президент США Джозеф Байден, экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг и сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен полагают, что китайские компании нельзя допускать до строительства важных инфраструктурных объектов на американской территории. Об этом они заявили на состоявшихся во вторник в Чарлстоне (штат Южная Каролина) теледебатах претендентов на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии. Трансляцию вел телеканал CBS.

Всем троим был задан вопрос о том, разрешили бы они китайским компаниям участвовать в строительстве важной инфраструктуры в США. "Нет, я бы этого не сделал", - ответил Блумберг. Вместе с тем он добавил: "Нам нужно взаимодействовать с Китаем, если мы хотим когда-нибудь найти решение в том, что касается кризиса, вызванного изменением климата".

Байден дал такой же ответ на указанный вопрос: "Нет, я бы этого не сделал". Говоря о китайской стороне, он добавил: "Мы должны ясно дать им понять, что им следует играть по правилам".

Уоррен также отметила, что китайские компании не должны участвовать в строительстве указанных объектов в США.

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