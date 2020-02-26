ГБР Украины создаст управление по расследованию дел "майдана"

КИЕВ, 26 февраля. /ТАСС/. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины приступает к созданию отдельного управления по расследованию преступлений, совершенных во время массовых протестов в Киеве в 2013 - 2014 годах, получивших название "майдан". Об этом заявила и. о. директора ГБР Ирина Венедиктова.

"Конкурс на руководителя этого подразделения мы объявим в ближайшее время. Одним из критериев отбора будет опыт кандидата в расследовании дел "майдана". Также это подразделение будет значительно пополнено кадрами", - отметила Венедиктова.

По ее словам, сейчас ГБР расследует 49 уголовных дел "майдана". "Наши следователи уже направили в суд два дела - о похищении и убийстве журналиста Василия Сергиенко, дело бывшего следователя милиции, который незаконно задерживал участников митингов. Кроме того, предъявлены обвинения в убийстве и покушении на убийство "майдановцев" бойцу спецподразделения "Омега", - сообщала Венедиктова.

Ранее, 20 февраля, и. о. директора ГБР заявляла, что ее ведомство намерено привлечь к уголовной ответственности всех виновных в событиях на "майдане". При этом Венедиктова назвала число не только погибших в центре украинской столицы гражданских, которых в стране считают героями, но и силовиков, о гибели которых украинские власти ранее молчали. По ее словам, тогда погибли 78 гражданских и 13 милиционеров, но никто до сих пор не знает, кто виновен в этих смертях. В этой связи Венедиктова выступила за отмену закона об амнистии для участников акций протеста на "майдане", принятом в феврале 2014 года, поскольку он препятствует расследованию гибели сотрудников правоохранительных органов в тот период и противоречит положениям Уголовно-процессуального кодекса страны.