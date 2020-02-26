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Кризис на Украине
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Перед саммитом в "нормандском формате" планируется встреча глав МИД "четверки"

Министр иностранных дел Украины уточнил, что встреча состоится, когда будет виден "определенный прогресс"

КИЕВ, 26 февраля. /ТАСС/. Страны нормандской четверки (Россия, Украина, Германия и Франция) планируют провести встречу на уровне министров иностранных дел за месяц до саммита в "нормандском формате". Об этом сообщил в среду глава МИД Украины Вадим Пристайко.

"Есть работа на всех уровнях. Есть работа на уровне советников, мы планируем и встречу министров иностранных дел всех четырех стран для подготовки встречи в нормандском формате", - сказал он журналистам.

Пристайко уточнил, что встреча глав МИД "может состояться тогда, когда будет виден определенный прогресс, ради которого собираемся". "Я думаю, мы планировали с немецким коллегой, где-то за месяц до саммита", - сказал он, отметив, что Украина рассчитывает, что сам саммит пройдет в апреле.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что дата проведения следующего саммита в "нормандском формате" пока не определена. По его словам, для этого нужно сначала определиться с выполнением договоренностей, достигнутых "четверкой" на встрече в Париже в декабре 2019 года.

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