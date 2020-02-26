Киев в случае неудачи "Минска-2" рассчитывает на введение в Донбасс миротворцев

КИЕВ, 26 февраля. /ТАСС/. Власти Украины считают, что, если в течение года не удастся урегулировать конфликт в Донбассе, необходимо будет ввести в регион миротворческую миссию. Об этом заявил в среду журналистам глава МИД Вадим Пристайко.

"Президент действительно говорил о том, что существует план "Б", но это не означает, что план "Б" - это бетонная стена высотой шесть метров. Мы, скорее, говорим, что это те меры, которые будут отличаться от минского процесса - например, миротворческая миссия", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста, который напомнил об обещаниях президента Владимира Зеленского за год закончить войну в Донбассе, а в противном случае перейти к плану "Б".