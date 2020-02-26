Махатхир Мохамад объяснил причины роспуска правительства Малайзии

СИНГАПУР, 26 февраля. /ТАСС/. Исполняющий обязанности премьер-министра Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что стремится к формированию правительства единомышленников, которые могут оставить в стороне партийную принадлежность, а также идеологию.

"Мое мнение, правильное или ошибочное, заключается в том, что сейчас политика и партийная принадлежность должны остаться в стороне", - сказал 94-летний Махатхир в среду в специальном телеобращении, в котором объяснил причины роспуска правительства 24 февраля.

"Если мне будет позволено, то я создам правительство, которое поставит национальные интересы выше всего", - добавил политик. По его словам, в предыдущем составе "некоторые члены кабмина забыли, что страна столкнулась с экономическими сложностями, проблемами с распространением коронавируса, которые угрожают государству".

При этом и.о. премьера заявил, что "не готов к сотрудничеству с Объединенной малайской национальной организацией (новой)", которая после парламентских выборов 2018 года оказалась оппозиционной.

Махатхир в понедельник подал прошение об отставке. Верховный правитель (король) Малайзии Абдулла Риайятуддин Аль-Мустафа Биллах ее принял, но назначил политика исполяющим обязанности премьера до утвеждения нового главы правительства. Одновременно король во вторник и среду проводит консультации с каждым из 221 депутатов нижней палаты парламента, чтобы услышать их мнение относительно кандидатуры нового премьера. Как отмечают местные наблюдатели, монарх впервые в истории проводит подобные аудиенции. По мнению политологов, верховному правителю необходимо узнать, сможет ли кто-то из претендентов на пост премьера набрать необходимый минимум для поддержки - 112 голосов. Если такого не случится, то парламент может быть распущен для проведения новых всеобщих выборов.

На данный момент наибольшие шансы продолжить работу главы правительства у Махатхира, однако ситуация может измениться, если часть независимых депутатов поддержит Анвара Ибрагима, лидера Партии народной справедливости. До недавнего времени оба политика входили в Альянс надежды, который победил на прошлых выборах. За год до выборов лидером этого политического объединения стал Махатхир, который пообещал в случае победы передать пост премьера Анвару, находившемуся в тот момент в тюрьме. Однако Махатхир, заняв кресло главы правительства, неоднократно давал понять, что намерен продлить свои полномочия и после мая 2020 года. А в середине февраля политик сообщил, что пробудет у власти как минимум до ноября текущего года, когда Малайзия будет принимать саммит АТЭС.