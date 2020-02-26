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Президент Словении направил в парламент кандидатуру нового премьера

Этот пост может занять лидер Словенской демократической партии Янез Янша

ЛЮБЛЯНА, 26 февраля. /ТАСС/. Президент Словении Борут Пахор направил на утверждение в парламент республики кандидатуру лидера Словенской демократической партии (СДП) Янеза Янши на пост премьер-министра страны. Глава государства заявил об этом в среду в ходе выступления перед журналистами.

"Сегодня я отправил спикеру Государственного собрания Деяну Жидану письмо, в котором парламенту предлагается рассмотреть кандидатуру Янеза Янши на пост главы правительства, - отметил Пахор. - Данное решение было принято после встреч с главами парламентских фракций, в ходе которых я смог убедиться, что у этого кандидата есть поддержка большинства депутатов".

Теперь кандидатуру председателя СДП на пост премьер-министра республики должен утвердить парламент страны. Для формирования нового кабинета министров СДП необходимо заручиться поддержкой 46 депутатов, тогда как вместе с потенциальными партнерами по коалиции (партия "Новая Словения - Христианские демократы", Партия Современного центра и Демократическая партия пенсионеров Словении) она может рассчитывать на голоса 48 народных избранников. Ожидается, что процедура голосования в парламенте пройдет во вторник, 3 марта.

Утверждение кандидатуры Янши на пост премьер-министра приведет к окончанию правительственного кризиса, начавшегося в Словении 27 января после объявления главы правительства республики Марьяна Шареца об уходе в отставку из-за "невозможности проводить структурные реформы с текущим составом кабинета министров". После этого партия "Список Марьяна Шареца" начала подготовку к проведению досрочных парламентских выборов, а оппозиционная СДП приступила к переговорам о формировании парламентского большинства с бывшими коалиционными партнерами Шареца, раскритиковавшими его решение.

Теги
Пахор, БорутСловенияШарец, МарьянЯнша, Янез
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