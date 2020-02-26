В Париже начался судебный процесс над Франсуа Фийоном и его женой

ПАРИЖ, 26 февраля. /ТАСС/. Судебные слушания по делу бывшего премьер-министра Франции Франсуа Фийона и его супруги Пенелопы начались в среду в исправительном суде Париже. Экс-чиновник и его жена обвиняются в крупном хищении государственных средств, злоупотреблении государственной собственностью, нарушении закона об отчетности политиков о своем финансовом положении.

Скандал вокруг Фийона, бывшего на тот момент ведущей фигурой французских правоцентристов, разразился во время предвыборной президентской кампании 2017 года. Еженедельная газета Le Canard enchaine выступила с утверждением, что супруга бывшего премьера и кандидата в президенты страны в течение восьми лет получала зарплату как парламентский помощник, не выполняя никакой работы.

Первоначально на эту должность Пенелопу Фийон оформил сам политик, будучи депутатом Национального собрания. После того как он был назначен премьером, супругу Фийона переоформил его преемник, депутат Марк Жуло, причем настолько увеличив ей зарплату, что она значительно превысила его собственную.

Теперь он находится на скамье подсудимых вместе с Фийонами. Как выяснило следствие, только в период 2012-2013 годов Пенелопа Фийон получила таким образом €135 тыс. А с конца 1990-х годов по 2013 год - €7,5 млн.

Кроме незаконного получения зарплаты в Нацсобрании, Пенелопа Фийон была уличена СМИ в том, что фиктивно числилась сотрудником журнала "Ревю де дё монд", принадлежащем миллиардеру Марку Ладре де Лашаррьеру, другу Фийона. Там она также получала большую зарплату, не выполняя, по мнению следствия, практически никакой работы.

Часть такого рода нарушений закона, совершенных Фийонами в период 1980-х годов, не могут более рассматриваться из-за истечения срока давности. Тем не менее супругам предстоит держать ответ за то, что в более поздний период 1998-2013 годов Фийон необоснованно получила зарплату в более чем €1 млн. Французские законы сурово карают за создание фиктивных рабочих мест - 65-летнему Фийону, его супруге и их сообщнику грозят тюремные сроки длительностью до 10 лет, штрафы размером до €150 тыс., запрет в течение ряда лет работать на выборных должностях.

Крах политика

К тому же, как подчеркнул в своем комментарии телеканал BFMTV, сам Франсуа Фийон еще до суда жестоко поплатился за свои проступки: он не только проиграл в 2017 году президентские выборы, на которых был ведущим кандидатом, но и теперь в результате скандала оказался вычеркнутым из французской политической жизни. Национальное собрание Франции, выступающее гражданским истцом, требует от бывшего премьер-министра и его спуруги вернуть нижней палате парламента все незаконно полученные средства - случай беспрецедентный в политической истории Франции.

Тем не менее, несмотря на серьезность обвинений, адвокаты четы Фийонов намерены доказать в ходе судебного разбирательства, что, несмотря на то, что материальных следов работы Пенелопы помощником депутатов не сохранилось, это связано с тем, что она занималась на своем посту в основном установкой и поддержанием контактов с нужными людьми, в частности с представителями департамента Сарта, от которого был избран политик. Также ожидается, что защитой будут предъявлены доказательства той работы, которую Пенелопа Фийон проводила в журнале, в котором числилась на должности литературного консультанта и должна была подготавливать справочные материалы.

Ранее многие такие документы следствие отклонило как несущественные. В ходе расследования было выяснено, что Пенелопа Фийон не имела даже пропуска в Национальное собрание, у нее не было личного кабинета, ею не была составлен ни один рабочий или справочный документ.

Как сообщил после начала судебного процесса из здания суда корреспондент BFMTV, адвокаты Фийонов пытались настоять на том, чтобы все обвинения с их подзащитных был сняты. На что прокурор по экономическим правонарушениям напомнил им, что за хищение государственных средств "законы Франции в 1810 году предусматривали казнь через повешение".