Полиция Нью-Дели задержала 106 человек в связи с протестами против закона о гражданстве

ТАСС, 26 февраля. Полицейские столицы Индии Нью-Дели задержали 106 подозреваемых в причастности к массовым столкновениям и беспорядкам, спровоцированным введением поправок к закону о гражданстве. Об этом сообщает в среду газета Hindustan Times .

"Личности участников беспорядков устанавливаются. У нас есть неопровержимые доказательства и записи камер видеонаблюдения", - цитирует издание слова представителя полиции Нью-Дели Мандипа Сингха.

Он добавил, что на данный момент ситуация в городе находится под контролем.