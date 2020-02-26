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Полиция Нью-Дели задержала 106 человек в связи с протестами против закона о гражданстве

Личности участников беспорядков устанавливаются

ТАСС, 26 февраля. Полицейские столицы Индии Нью-Дели задержали 106 подозреваемых в причастности к массовым столкновениям и беспорядкам, спровоцированным введением поправок к закону о гражданстве. Об этом сообщает в среду газета Hindustan Times.

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"Личности участников беспорядков устанавливаются. У нас есть неопровержимые доказательства и записи камер видеонаблюдения", - цитирует издание слова представителя полиции Нью-Дели Мандипа Сингха.

Он добавил, что на данный момент ситуация в городе находится под контролем.

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Индия
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