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На островах Греции в столкновениях пострадали более 50 полицейских и 10 граждан

Жители протестуют против строительства закрытых центров для мигрантов и беженцев

АФИНЫ, 26 февраля. /ТАСС/. На островах Лесбос и Хиос в Эгейском море при столкновениях между спецназом и местными жителями пострадали 51 полицейский и 10 демонстрантов. Жители протестуют против решения правительства построить там закрытые центры для мигрантов и беженцев. Об этом сообщила газета Naftemporiki со ссылкой на заявление полиции.

По данным издания, в среду при столкновениях на Лесбосе в районе Диаволерема и на реквизированных правительством для строительства центров земельных участках Кавакли и Карава пострадали 43 бойца полицейского спецназа и 10 граждан. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. На острове Хиос ранения получили восемь полицейских - большая группа демонстрантов напала ни них в отеле, где они отдыхали после смены.

Сообщается, что у сотен бойцов спецназа, использующего слезоточивый газ для разгона участников протеста уже второй день, кончились его запасы, и полиция занимается их доставкой.

Премьер-министр Кириакос Мицотакис заявил в среду о решимости правительства создать новые закрытые лагеря для содержания беженцев и иммигрантов на островах в северо-восточной части Эгейского моря и называл протесты мирных жителей против этого бесполезными. По словам главы правительства, реакция жителей островов "практически ни к чему не ведет". Мицотакис считает, что в конечном счете, "на пользу самих островов пойдет строительство современных охраняемых структур для того, чтобы закрыть проблемные лагеря, которые в настоящее время принимают беженцев и мигрантов".

Правительство Греции объявило 10 февраля о реквизиции земель на островах Лесбос, Хиос, Самос, Кос и Лерос с целью начала строительства там закрытых центров для беженцев и мигрантов с тем, чтобы они начали функционировать уже летом и заменили ныне действующие переполненные открытые лагеря, где "имеет место разгул анархии". Решение правительства натолкнулось на массовые протесты жителей островов, которые требуют, чтобы сначала разгрузили уже имеющиеся переполненные лагеря на островах с помощью перевода беженцев и мигрантов в континентальную часть страны, а потом строили новые центры. На пяти островах в нынешних лагерях, рассчитанных на примерно 6 тыс. 200 человек, в настоящее время живут в тяжелых условиях более 38 тыс. беженцев и мигрантов.

Теги
Греция
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