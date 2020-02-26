На Украине открыто дело о возможном вмешательстве Байдена в работу экс-генпрокурора Шокина

КИЕВ, 26 февраля. /ТАСС/. Государственное бюро расследований Украины (ГБР) открыло уголовное дело по заявлению бывшего украинского генерального прокурора Виктора Шокина о якобы имевшем место вмешательстве в его работу со стороны бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Об этом в среду сообщило агентство "Украинские новости" со ссылкой на источник в ГБР.

"Дело открыли по решению Печерского суда, который обязал это сделать", - сказано в сообщении.

Ранее Шокин обратился в Госбюро с просьбой открыть дело против Байдена за вмешательство в деятельность сотрудника правоохранительного органа Украины. Позже, 7 февраля, Печерский районный суд обязал Госбюро открыть дело по заявлению экс-генпрокурора.

В 2014 году сын бывшего вице-президента США Хантер Байден вошел в правление компании "Бурисма", а его отец в 2016 году, находясь на посту вице-президента США, выступал с призывом уволить Шокина, начинавшего расследование деятельности этой компании. По сообщениям американской прессы, представители администрации действующего президента США Дональда Трампа пытались отыскать на Украине компромат на Джозефа Байдена и помешать его кампании в борьбе за президентский пост на выборах в 2020 году. Демократы обвинили Трампа в попытках надавить на президента Украины Владимира Зеленского с тем, чтобы он возобновил уголовные дела против "Бурисмы", и инициировали процедуру импичмента президента США.