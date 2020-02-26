Генсек ООН пытается через диалог с властями США решить визовую проблему дипломатов из РФ

ООН, 26 февраля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен ситуацией с невыдачей виз США российским делегатам и работает над ее разрешением. Об этом сообщил в среду на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Вопросы невыдачи виз и ограничения передвижений ряда делегатов серьезно беспокоят генсека ООН, - сказал он. - Он лично говорил об этом не так давно".

"Сам генсек и его помощники по правовым вопросам поднимают эту проблему в контактах с представителями страны пребывания (США - прим. ТАСС), пытаясь найти решение этой проблемы", - отметил Дюжаррик. "Количество отказов в визе высокое", - признал он в ответ на уточняющий вопрос.

Накануне состоялось экстренное заседание комитета Генассамблеи ООН по отношениям со страной пребывания. Как сообщил ТАСС источник в российском постпредстве, Москва напрямую обратилась к ООН с просьбой перенести вопрос о невыдаче виз в арбитраж между США и всемирной организацией.

Сложности с выдачей американских виз стали регулярным препятствием для проведения мероприятий в штаб-квартире ООН. С начала 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН США не выдали визы более чем 20 российским делегатам, в том числе для участия в мероприятиях сентябрьской недели высокого уровня. В частности из-за невыдачи визы главе российской делегации Константину Воронцову заседание Комиссии по разоружению было перенесено на 10 дней на 27 февраля, и, если ситуация не изменится, может не состояться.