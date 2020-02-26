20 вопросов президенту: Путин о резонансных делах, Росгвардии и разгонах митингов
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Отказ в визах российской делегации на Генассамблее ООН

Генсек ООН пытается через диалог с властями США решить визовую проблему дипломатов из РФ

Вопросы невыдачи виз и ограничения передвижений ряда делегатов серьезно беспокоят Антониу Гутерриша

ООН, 26 февраля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен ситуацией с невыдачей виз США российским делегатам и работает над ее разрешением. Об этом сообщил в среду на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Вопросы невыдачи виз и ограничения передвижений ряда делегатов серьезно беспокоят генсека ООН, - сказал он. - Он лично говорил об этом не так давно".

"Сам генсек и его помощники по правовым вопросам поднимают эту проблему в контактах с представителями страны пребывания (США - прим. ТАСС), пытаясь найти решение этой проблемы", - отметил Дюжаррик. "Количество отказов в визе высокое", - признал он в ответ на уточняющий вопрос.

Накануне состоялось экстренное заседание комитета Генассамблеи ООН по отношениям со страной пребывания. Как сообщил ТАСС источник в российском постпредстве, Москва напрямую обратилась к ООН с просьбой перенести вопрос о невыдаче виз в арбитраж между США и всемирной организацией.

Сложности с выдачей американских виз стали регулярным препятствием для проведения мероприятий в штаб-квартире ООН. С начала 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН США не выдали визы более чем 20 российским делегатам, в том числе для участия в мероприятиях сентябрьской недели высокого уровня. В частности из-за невыдачи визы главе российской делегации Константину Воронцову заседание Комиссии по разоружению было перенесено на 10 дней на 27 февраля, и, если ситуация не изменится, может не состояться.

Теги
СШАРоссияГутерриш, АнтониуОтказ в визах российской делегации на Генассамблее ООН
Реклама на ТАСС
Экс-вице-канцлер Австрии Штрахе будет баллотироваться на выборах в парламент Вены
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС